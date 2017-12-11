Впереди Европы всей: украинские цены на сало установили рекорд

Москва, 11 декабря. Стоимость сала на Украине с начала года возросла на 68% и установила европейский рекорд, сообщил председатель Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Дорошенко обратил внимание, что стоимость сала на Украине меняется в зависимости от региона. Так, например, в Тернополе его можно купить за 46 гривен, а жителям столицы придется заплатить 124 гривны.

Однако еще большим открытием стал тот факт, что цены на сало на Украине установили европейский рекорд, увеличившись на 68% с начала года.

«Мы сравнили цены на сало в магазинах нескольких стран и выяснили, что на Украине оно является самым дорогим, — констатировал Дорошенко на странице в Facebook. — На Украине цена на сало в магазине составляла 157,6 гривен за килограмм продукта, в Беларуси — 140,5 гривен, в Литве — 138,1 гривен, а в Польше всего 58,4 гривен».

По его мнению, такой скачок цен связан с сокращением поголовья свиней в стране. Это произошло из-за уменьшения объемов поставок корма для животных.