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Украина
Впереди Европы всей: украинские цены на сало установили рекорд
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    Впереди Европы всей: украинские цены на сало установили рекорд

    18:51  11 Декабря 2017  /обновлено: 18:51  11 Декабря 2017
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    Впереди Европы всей: украинские цены на сало установили рекорд

    Москва, 11 декабря. Стоимость сала на Украине с начала года возросла на 68% и установила европейский рекорд, сообщил председатель Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

    Дорошенко обратил внимание, что стоимость сала на Украине меняется в зависимости от региона. Так, например, в Тернополе его можно купить за 46 гривен, а жителям столицы придется заплатить 124 гривны.

    Однако еще большим открытием стал тот факт, что цены на сало на Украине установили европейский рекорд, увеличившись на 68% с начала года.

    «Мы сравнили цены на сало в магазинах нескольких стран и выяснили, что на Украине оно является самым дорогим, — констатировал Дорошенко на странице в Facebook. — На Украине цена на сало в магазине составляла 157,6 гривен за килограмм продукта, в Беларуси  — 140,5 гривен, в Литве  — 138,1 гривен, а в Польше всего 58,4 гривен».

    Впереди Европы всей: украинские цены на сало установили рекорд

    По его мнению, такой скачок цен связан с сокращением поголовья свиней в стране. Это произошло из-за уменьшения объемов поставок корма для животных.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #украина #европа #цены #сало
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