В Подмосковье ликвидировали нелегальное производство водки

Москва, 11 декабря. В подмосковных Химках конфисковали более 17 тысяч бутылок контрафактной водки. Такая информация следует из сообщения, опубликованного на сайте Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка.

Отмечается, что цех по производству алкоголя располагался на улице Заводской. Никаких лицензий, позволяющий осуществлять производство алкоголя, у организаторов бизнеса не было.

В здании цеха обнаружили полуавтоматическую линию розлива, а также 23 тысячи литров спиртосодержащей жидкости. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов изъяли около 100 тысяч федеральных специальных марок, имеющих признаки подделки, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Все приспособления для изготовления контрафактных напитков, а также сырье и готовая продукция были изъяты сотрудниками полиции.