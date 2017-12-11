Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Российские военные обсудили с ООН перспективы совместной миротворческой деятельности
Общество
В Подмосковье ликвидировали нелегальное производство водки
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Подмосковье ликвидировали нелегальное производство водки

    18:31  11 Декабря 2017  /обновлено: 18:31  11 Декабря 2017
    322

    В Подмосковье ликвидировали нелегальное производство водки

    Москва, 11 декабря. В подмосковных Химках конфисковали более 17 тысяч бутылок контрафактной водки. Такая информация следует из сообщения, опубликованного на сайте Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка.

    Отмечается, что цех по производству алкоголя располагался на улице Заводской. Никаких лицензий, позволяющий осуществлять производство алкоголя, у организаторов бизнеса не было.

    В здании цеха обнаружили полуавтоматическую линию розлива, а также 23 тысячи литров спиртосодержащей жидкости. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов изъяли около 100 тысяч федеральных специальных марок, имеющих признаки подделки, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».   

    Все приспособления для изготовления контрафактных напитков, а также сырье и готовая продукция были изъяты сотрудниками полиции. 

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #водка #химки #цех #подпольное производство
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть