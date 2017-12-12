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Сирия: Минобороны РФ сообщило о четырех нарушениях перемирия в зонах деэскалации
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    Сирия: Минобороны РФ сообщило о четырех нарушениях перемирия в зонах деэскалации

    10:19  12 Декабря 2017  /обновлено: 10:19  12 Декабря 2017
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    Сирия: Минобороны РФ сообщило о четырех нарушениях перемирия в зонах деэскалации

    Москва, 12 декабря. Боевики нарушили режим прекращения огня в трех сирийских провинциях.

    Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии зафиксировали четыре случая нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях Хомс (1), Латакия (1) и Алеппо (2). Военное ведомство России расценивает обстановку в сирийских зонах деэскалации как стабильную.

    Отмечается, что военнослужащие РФ за минувшие сутки обеспечили безопасное прохождение двух гуманитарных конвоев по линии ООН в населенные пункты Эль-Джизе и Эт-Тайиба провинции Даръа. Местные жители получили 180 тонн продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарственных препаратов.

    Сирия: Минобороны РФ сообщило о четырех нарушениях перемирия в зонах деэскалации

    Автор: Алексей Громов
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