Сирия: Минобороны РФ сообщило о четырех нарушениях перемирия в зонах деэскалации

Москва, 12 декабря. Боевики нарушили режим прекращения огня в трех сирийских провинциях.

Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии зафиксировали четыре случая нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях Хомс (1), Латакия (1) и Алеппо (2). Военное ведомство России расценивает обстановку в сирийских зонах деэскалации как стабильную.

Отмечается, что военнослужащие РФ за минувшие сутки обеспечили безопасное прохождение двух гуманитарных конвоев по линии ООН в населенные пункты Эль-Джизе и Эт-Тайиба провинции Даръа. Местные жители получили 180 тонн продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарственных препаратов.