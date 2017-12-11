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Весь мир
Мэр Нью-Йорка назвал взрыв на Манхэттене попыткой теракта
Весь мир
Мэр Нью-Йорка назвал взрыв на Манхэттене попыткой теракта
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    Мэр Нью-Йорка назвал взрыв на Манхэттене попыткой теракта

    18:22  11 Декабря 2017  /обновлено: 18:22  11 Декабря 2017
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    Мэр Нью-Йорка назвал взрыв на Манхэттене попыткой теракта

    Вашингтон, 11 декабре. Взрыв на Манхэттене, в результате которого пострадали несколько человек, можно назвать терактом. Об этом заявил журналистам в понедельник мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио.

    По словам политика, метро является важной составляющей жизнедеятельности города, поэтому информация о взрыве вызвала тревогу.

    «Давайте проясним – это была попытка организовать террористическую атаку», — отметил он.

    Данной версии придерживаются и представители полиции. По словам Билла Де Блазио, террористы избрали Нью-Йорк своей целью из-за того, что город является «маяком» в мире, который доказывает возможность сосуществования людей разных вероисповеданий.

    «Террористы хотят подорвать веру в это», — подчеркнул мэр.

    Как сообщало издание «Свободная пресса», в районе автобусного терминала на Манхэттене прогремел взрыв. В результате инцидента пострадали несколько человек. Сотрудники правоохранительных органов также обнаружили еще несколько взрывных устройств.

    Автор: Алексей Громов
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