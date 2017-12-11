Мэр Нью-Йорка назвал взрыв на Манхэттене попыткой теракта

Вашингтон, 11 декабре. Взрыв на Манхэттене, в результате которого пострадали несколько человек, можно назвать терактом. Об этом заявил журналистам в понедельник мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио.

По словам политика, метро является важной составляющей жизнедеятельности города, поэтому информация о взрыве вызвала тревогу.

«Давайте проясним – это была попытка организовать террористическую атаку», — отметил он.

New York City Mayor Bill de Blasio: “This was an attempted terrorist attack." https://t.co/Y8Tma1czEi https://t.co/cTs0VvBc0s — CNN (@CNN) December 11, 2017

Данной версии придерживаются и представители полиции. По словам Билла Де Блазио, террористы избрали Нью-Йорк своей целью из-за того, что город является «маяком» в мире, который доказывает возможность сосуществования людей разных вероисповеданий.

«Террористы хотят подорвать веру в это», — подчеркнул мэр.

Как сообщало издание «Свободная пресса», в районе автобусного терминала на Манхэттене прогремел взрыв. В результате инцидента пострадали несколько человек. Сотрудники правоохранительных органов также обнаружили еще несколько взрывных устройств.