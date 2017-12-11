В Кузбассе злостная неплательщица алиментов спряталась от приставов в диване

Кемерово, 11 декабря. Жительница Кузбасса, задолжавшая более 200 тысяч рублей по алиментам, спряталась от судебных приставов в диване, сообщили в пресс-службе УФССП по Кемеровской области.

Инцидент произошел в городе Мыски. Женщина не платила алименты больше года и уже привлекалась к административной ответственности, однако это не помогло взыскать с нее долг — в отделение судебных приставов она так и не явилась. Когда сотрудники ФССП приехали домой к неплательщице, ее родственница заявила, что женщины нет дома, хотя за несколько минут до этого приставы видели ее через окно. Должницу обнаружили во время обыска дома — она пряталась в диване.

«Алиментщица честно призналась, что пряталась от государственных служащих, потому что боится уголовной ответственности, которая ей теперь грозит за неуплату алиментов», — сообщили УФССП.

В отношении женщины составили протокол об административном правонарушении, однако ей грозит уголовное дело за злостное уклонение от уплаты алиментов, пишет «Газета Кемерова».