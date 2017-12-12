Сирия: корреспондент ФАН проехался по городам Дейр-эз-Зора, где еще недавно кипели бои

Провинция Дейр эз-Зор, последняя, где боевики «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ1 – террористическая организация, запрещена в РФ по решению Верховного суда), сильно пострадала в результате боёв. Террористы отчаянно оборонялись, однако сокрушительные удары САА и ВКС РФ сделали своё дело, и сирийская земля освобождена от гнёта ИГИЛ.

Специальный корреспондент Федерального агентства новостей проехался по деревням и городам юго-востока провинции между городами Меядин и Абу-Кемаль, которые были освобождены армейскими подразделениями в ходе недавних боёв. Корреспондент посетил город Аль-Ашара, который был одним из самых важных опорных пунктов в регионе, а также города Аль-Курия, Субейхан и Тишрин, в которых шли тяжёлые бои, в ходе которых ИГИЛ атаковал позиции сирийской армии при помощи террористов-смертников.

Там же снимались пропагандистские фильмы о преступлениях, которые распространялись через информационные точки, разбросанные по провинции, а на площадях города проходили массовые казни. Следы крови невинных людей по-прежнему видны в городах, где выполнялись призывы к казни.

1 Организация запрещена на территории РФ.