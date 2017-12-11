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Политика
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Весь мир
Сирия новости 11 декабря 19.30: в Алеппо уничтожен командир «Ан-Нусры», САА готовится к масштабному наступлению на позиции боевиков в Даръа
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    Сирия новости 11 декабря 19.30: в Алеппо уничтожен командир «Ан-Нусры», САА готовится к масштабному наступлению на позиции боевиков в Даръа

    19:30  11 Декабря 2017
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    Сирия новости 11 декабря 19.30: в Алеппо уничтожен командир «Ан-Нусры», САА готовится к масштабному наступлению на позиции боевиков в Даръа

    Сирия, 11 декабря. В Алеппо уничтожен полевой командир «Тахрир аш-Шам», САА готовится к масштабному наступлению на позиции боевиков в провинции Даръа, ИГ1 атакует SDF в Дейр-эз-Зоре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: бомбят позиции «Ан-Нусры» в Алеппо, обеспечивают продвижение САА к Абу Дали.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: стягивают силы в провинцию Даръа, при поддержке ВКС РФ продвигаются к Абу Дали.

    «Исламское государство»1: атакует позиции SDF в Дейр-эз-Зоре.

    «Тахрир аш-Шам»: потеряла командира в Алеппо.

    Сирийская свободная армия (ССА): начала организовывать единый штаб оппозиции в Идлибе.

    Курды: противостоят террористам ИГ в Дейр-эз-Зоре.

    Сирия новости 11 декабря 19.30: в Алеппо уничтожен командир «Ан-Нусры», САА готовится к масштабному наступлению на позиции боевиков в Даръа

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 11 декабря 19.30: в Алеппо уничтожен командир «Ан-Нусры», САА готовится к масштабному наступлению на позиции боевиков в Даръа

    На юге провинции Алеппо уничтожен еще один командир группировки «Тахрир аш-Шам» Абу Амар аль-Хосси. По данным военного источника в Twitter (@Dr__crx), высокопоставленный террорист «Ан-Нусры» был ликвидирован в результате взрыва самодельной мины, заложенной в его автомобиль.

    ВКС РФ продолжают наносить удары по укрепрайонам «Джебхат ан-Нусры»1 в окрестностях населенных пунктов Рамла, Ар-Рашидия,  Марба Салум, Аль-Мукетаб, Аль-Бурдж Сабаана, а также в районе горы Аль-Хос. Ранее сообщалось, что в результате одной из атак российских летчиков был уничтожен кустарный цех по переработке нефти, организованный террористами.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Сирия новости 11 декабря 19.30: в Алеппо уничтожен командир «Ан-Нусры», САА готовится к масштабному наступлению на позиции боевиков в Даръа

    Один из источников в провинции Дейр-эз-Зор пишет в Twitter (@Al_sharqnews), что в районе деревни Сведан на востоке региона зафиксированы боестолкновения между Демократическими силами Сирии (SDF) и оставшимися в регионе группировками «Исламского государства». Ранее сообщалось, что в результате боев между курдскими отрядами и радикалами ИГ к югу от нефтяных полей Аль-Омар было убито 14 солдат «демократической армии».

    Также недавно стало известно, что в подконтрольном курдским бойцам поселении Хаджин террористы «Исламского государства» казнили мирного жителя без объяснения причин.

    Провинция Даръа

    Сирия новости 11 декабря 19.30: в Алеппо уничтожен командир «Ан-Нусры», САА готовится к масштабному наступлению на позиции боевиков в Даръа

    Местный источник в социальной сети Twitter (@rofoca_lucifuge) передает, что на территорию провинции Даръа прибыло большое количество военной техники и личного состава Сирийской арабской армии (САА). По данным автора публикации, правительственные войска готовятся к крупномасштабному наступлению на укрепрайоны незаконных вооруженных формирований на пограничных территориях между провинциями Даръа, Эль-Кунейтра и Дамаск.  Ранее сообщалось о первых столкновениях между САА и боевиками в этой местности.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 11 декабря 19.30: в Алеппо уничтожен командир «Ан-Нусры», САА готовится к масштабному наступлению на позиции боевиков в Даръа

    Представители оппозиционных группировок, действующих на территории провинции Идлиб, заявили о создании в регионе единого военного штаба для оперативного взаимодействия антиправительственных формирований между собой. Об этом сообщает Smart News Agency со ссылкой на командование Сирийской свободной армии (ССА) и «Нур ад-Дин аз-Зенки». Отмечается, что необходимость в создании опорного пункта объясняется переходом Сирийской арабской армии (САА) через границу провинции Идлиб.

    Напомним, бригады армии САР движутся к стратегическому населенному пункту Абу Дали из провинции Хама. Поддержку правительственных войск осуществляют российские ВКС, которые наносят удары по позициям «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях Абу Дали.

    Ирак

    Сирия новости 11 декабря 19.30: в Алеппо уничтожен командир «Ан-Нусры», САА готовится к масштабному наступлению на позиции боевиков в Даръа

    Информационное агентство Alsumaria News передает, ссылаясь на источники в Рабочей партии Курдистана (РПК), что турецкие самолеты нанесли несколько авиаударов по зонам дислокации курдских отрядов ополчения в северной части провинции Эрбиль.

    Отряды народного ополчения «Хашд аш-Шааби» вырыли оборонительный ров на границе между Ираком и Саудовской Аравией, передает один из местных источников в своем микроблоге в Twitter (@ IraqLiveUpdate). По данным автора публикации, общая протяженность траншеи составляет 100 километров.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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