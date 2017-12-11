Сирия сегодня: Владимир Путин поручил вывести часть российских войск из САР

Сирия, 11 декабря. Президент России Владимир Путин отдал приказ вывести значительную часть российской военной группировки из САР; САА при поддержке ВКС РФ продвигается в провинции Хама, атакуя позиции «Хайят Тахрир аш-Шам»; правительственные силы продолжают операции в районе Байт-Джинна в провинции Дамаск. Последние новости Сирии - в обзоре Федерального агентства новостей.

Вывод российской группировки из САР

Президент России Владимир Путин поручил министру обороны и начальнику Генштаба приступить к процедуре вывода основной части российских войск из Сирии. Об этом Верховный Главнокомандующий заявил, выступая перед военнослужащими на сирийской военной авиабазе «Хмеймим» в провинции Латакия.

По словам Путина, ВС России вместе с Сирийской арабской армией (САА) «разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов в Сирии».

«В этой связи мною принято решение: значительная часть российского воинского контингента, находящаяся в Сирийской Арабской Республике, возвращается домой, в Россию. <...>, — заявил Владимир Путин. — Министру обороны, начальнику генерального штаба приказываю: приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации».

Глава государства также поблагодарил всех военных за службу.

САА при поддержке ВКС РФ продвигается в Хаме

Правительственные войска при поддержке ВКС РФ отбила у боевиков город, расположенный к югу от Абу-Дали в провинции Хама, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

Опираясь на поддержку ВКС РФ с воздуха, военнослужащие армии Башара Асада атаковали позиции экстремистов в городе Аль-Мушарифа, потерянном во время наступления вооруженной коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» (состоит преимущественно из боевиков сирийской ветви «Аль-Каиды»1 — «Джебхат ан-Нусры»1 — обе террористические организации запрещены Верховным судом РФ) в конце этого лета.

Вскоре после начала наступления отряды САА смогли одолеть боевиков «Тахрир аш-Шам», защищавших свои позиции. Экстремисты были вынуждены отступить в сторону Абу-Дали. По словам военного источника в Хаме, российские ВКС провели более 30 вылетов по объектам и колоннам террористов.

Основная цель этой атаки сирийской армии, считает аналитик агентства, — вернуть Абу-Дали, поскольку через этот проходит важный перекресток, что делает его приоритетным для Центрального командования Сирийской армии.

Успех САА в провинции Дамаск

На юго-западе провинции Дамаск продолжаются бои с боевиками, сообщает сирийское информагентство SANA.

Правительственные силы нанесли удары по позициям террористов в окрестностях населенных пунктов Мугр Аль-Мир и Бейт-Джинн, разгромив ряд укрытий. Как сообщает корреспондент агентства в Дамаске, в результате атаки сирийскими военными были уничтожены 17 экстремистов «Джебхат ан-Нусра». Известно, что в панике боевики бежали, бросив тела ликвидированных членов группировки и оружие.

1 Организация запрещена на территории РФ.