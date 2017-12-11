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Весь мир
Мэр Нью-Йорка назвал взрыв на Манхэттене попыткой теракта
Весь мир
Видеодайджест новостей, вечер 11 декабря 2017 года
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    Видеодайджест новостей, вечер 11 декабря 2017 года

    Владимир Путин приказал начать вывод российских войск из Сирии. В Киеве выбирают меру пресечения для Михаила Саакашвили. РЖД пустили все поезда в обход Украины. В Москве простились с народным артистом СССР Леонидом Броневым.
    18:20 11 Декабря 2017
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    Владимир Путин поручил начать вывод российских войск из Сирии

    Видеодайджест новостей, вечер 11 декабря 2017 года

    Такое распоряжение глава государства отдал лично во время визита в Хмеймим. Президент отметил, что ВКС РФ блестяще выполнили поставленную перед ними задачу, а в целом операция в Сирии показала растущую мощь российской армии и флота. Во многом благодаря действиям России удалось сохранить Сирию как независимое и суверенное государство, подчеркнул глава государства. Несмотря на то, что значительная часть российского контингента покинет Сирию, в арабской республике продолжат функционировать российский Центр по примирению, авиабаза «Хмеймим», а также пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе.
     

    Суд над Михаилом Саакашвили проходит в Киеве

    Видеодайджест новостей, вечер 11 декабря 2017 года

    В Печерском суде Киева избирают меру пресечения грузино-украинскому политику Михаилу Саакашвили, которого задержали 8 декабря по подозрению в подготовке госпереворота. Саакашвили в суде заявил, что считает себя не задержанным, а военнопленным. Здание суда осаждают сторонники политика, ранее они попытались прорваться внутрь.
     

    РЖД пустили все поезда южного направления в обход Украины

    Видеодайджест новостей, вечер 11 декабря 2017 года

    Свои привычные маршруты изменили 62 пары пассажирских поездов и 30 пар грузовых поездов. Ранее путь поездов южного направления пролегал через Луганскую область, при этом составам приходилось пересекать границу Украины дважды. Эксперты отмечают, что перевод движения поездов в обход Украины — это вопрос не только экономической, но и национальной безопасности России.
     

    В Москве простились с народным артистом СССР Леонидом Броневым

    Видеодайджест новостей, вечер 11 декабря 2017 года

    Прощание состоялось в театре «Ленком». Знаменитого актера проводили в последний путь под музыку из фильма «Семнадцать мгновений весны», в котором Броневой сыграл одну из своих главных ролей. Народный артист будет похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы. Напомним, Леонид Броневой скончался 9 декабря, не дожив всего семи дней до своего 89-го дня рождения.

     

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