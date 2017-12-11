Видеодайджест новостей, вечер 11 декабря 2017 года

Владимир Путин приказал начать вывод российских войск из Сирии. В Киеве выбирают меру пресечения для Михаила Саакашвили. РЖД пустили все поезда в обход Украины. В Москве простились с народным артистом СССР Леонидом Броневым.