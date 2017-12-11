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Видеодайджест новостей, вечер 11 декабря 2017 года
Владимир Путин приказал начать вывод российских войск из Сирии. В Киеве выбирают меру пресечения для Михаила Саакашвили. РЖД пустили все поезда в обход Украины. В Москве простились с народным артистом СССР Леонидом Броневым.
18:20 11 Декабря 2017
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Владимир Путин поручил начать вывод российских войск из Сирии
В Печерском суде Киева избирают меру пресечения грузино-украинскому политику Михаилу Саакашвили, которого задержали 8 декабря по подозрению в подготовке госпереворота. Саакашвили в суде заявил, что считает себя не задержанным, а военнопленным. Здание суда осаждают сторонники политика, ранее они попытались прорваться внутрь.
РЖД пустили все поезда южного направления в обход Украины
Свои привычные маршруты изменили 62 пары пассажирских поездов и 30 пар грузовых поездов. Ранее путь поездов южного направления пролегал через Луганскую область, при этом составам приходилось пересекать границу Украины дважды. Эксперты отмечают, что перевод движения поездов в обход Украины — это вопрос не только экономической, но и национальной безопасности России.
В Москве простились с народным артистом СССР Леонидом Броневым
Прощание состоялось в театре «Ленком». Знаменитого актера проводили в последний путь под музыку из фильма «Семнадцать мгновений весны», в котором Броневой сыграл одну из своих главных ролей. Народный артист будет похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы. Напомним, Леонид Броневой скончался 9 декабря, не дожив всего семи дней до своего 89-го дня рождения.