Оппозиция Сирии прокомментировала вывод российской группировки

Женева, 11 декабря. Оппозиция Сирии приветствует все шаги, направленные на возвращение мира в САР. Об этом заявил официальный представитель объединенной делегации сирийской оппозиции на переговорах в Женеве Яхья аль-Ариди.

«Мы хотим, чтобы Сирия была безопасной, чтобы ее жители вернулись домой. Мы приветствуем любой шаг и действие, которое будет способствовать тому, чтобы Сирия была мирной», — сказал он.

Напомним, 11 декабря президент РФ Владимир Путин прибыл на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. На авиабазе главу государства встречали президент Сирии Башар Асад, министр обороны России Сергей Шойгу и командующий российской военной группировки Сергей Суровикин.

В ходе своего визита, Владимир Путин отдал приказ приступить к частичному выводу группировки российских войск из Сирии. При этом глава государства подчеркнул, что на авиабазе Хмеймим останутся бомбардировщики, истребители, штурмовики, армейская авиация, а также комплексы ПВО. Кроме того, в Сирии также останутся инженерные войска, которые продолжат работы по разминированию территории САР.