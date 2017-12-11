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Путин прокомментировал решение Трампа признать Иерусалим столицей Израиля
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    Путин прокомментировал решение Трампа признать Иерусалим столицей Израиля

    18:23  11 Декабря 2017  /обновлено: 18:24  11 Декабря 2017
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    Путин прокомментировал решение Трампа признать Иерусалим столицей Израиля

    Каир, 11 декабря. Президент России Владимир Путин заявил, что статус Иерусалима может быть определен только в ходе прямого диалога между  Палестиной и Израилем. Таким образом, российский лидер прокомментировал решение США признать Иерусалим столицей Израиля.

    «Необходимы долгосрочные и справедливые договоренности, которые отвечали бы интересам обеих сторон. И конечно, эти договоренности должны соответствовать принятым ранее решениям международного сообщества», — сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

    Глава государства также добавил, что Россия и Египет выступают за скорейшее возобновление диалога между  Палестиной и Израилем по всем спорным вопросам, включая статус Иерусалима.

    Напомним, 6 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты в одностороннем порядке признают Иерусалим столицей Израиля. По его словам, решение о признании Иерусалима столицей Израиля «было долгожданным».

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #сша #трамп #израиль #египет #иерусалим
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