Путин прокомментировал решение Трампа признать Иерусалим столицей Израиля

Каир, 11 декабря. Президент России Владимир Путин заявил, что статус Иерусалима может быть определен только в ходе прямого диалога между Палестиной и Израилем. Таким образом, российский лидер прокомментировал решение США признать Иерусалим столицей Израиля.

«Необходимы долгосрочные и справедливые договоренности, которые отвечали бы интересам обеих сторон. И конечно, эти договоренности должны соответствовать принятым ранее решениям международного сообщества», — сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

Глава государства также добавил, что Россия и Египет выступают за скорейшее возобновление диалога между Палестиной и Израилем по всем спорным вопросам, включая статус Иерусалима.

Напомним, 6 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты в одностороннем порядке признают Иерусалим столицей Израиля. По его словам, решение о признании Иерусалима столицей Израиля «было долгожданным».