Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий понедельника, 11 декабря.

Подрыв автобуса с польскими туристами во Львовской области Украины носит антипольскую направленность, заявило Министерство иностранных дел Польши. МИД Польши прокомментировал подрыв автобуса с туристами на Украине.

Руководитель специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий сообщил в прямом эфире о том, что конфликт между антикоррупционными ведомствами и Генпрокуратурой Украины может привести к гибели всей Украины. Мы боремся между собой: в Киеве заявили о войне, жертвой которой станет вся Украина.

Запуск российских поездов в обход территории Украины будет способствовать снижению риска возникновения терактов, заявил украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян. Запуск российских поездов в обход Украины снизит угрозу терактов — Киев.

Запуск российских пассажирских поездов дальнего следования с 11 декабря в обход Украины приветствовали в столице страны Киеве. Российский парламентарий Виталий Милонов, в свою очередь, также поприветствовал решение РЖД, отметив, что поездам, идущим в обход Украины, не будут угрожать нападения местных радикалов. На Украине обрадовались отсутствию российских поездов: Милонов ответил Киеву.

В одном из магазинов Львова по непонятным пока причинам умер военнослужащий из Соединенных Штатов Америки. В Львове в одном из магазинов умер военный инструктор из США.

Около 50 тысяч человек приняли участие в марше за принятие закона об импичменте президента Украины Петра Порошенко. Около 50 тыс. человек в Киеве вышли на марш за импичмент Порошенко.

Несмотря на то, что найти ее не удается, многие ученые уверены, что без «планеты Икс» невозможно объяснить многие аномалии Солнечной системы. Ученые рассказали о поисках таинственной «планеты-убийцы» Нибиру.

Победа над боевиками запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1 в Сирии является, в первую очередь, заслугой Дамаска и сирийской правительственной армии, напомнили в Минобороны РФ. Минобороны ответило на заявления о «присваивании» Россией победы в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.