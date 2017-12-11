Путин назвал конструктивными переговоры с президентом Египта

Москва, 11 декабря. Президент РФ Владимир Путин назвал конструктивными и содержательными переговоры с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.

«Мы с господином ас-Сиси провели очень содержательные и конструктивные переговоры и в узком составе, и с участием делегаций, наметили планы на перспективу, планы совместной работы, рассмотрели наиболее актуальные вопросы международной и региональной повестки», — сообщил Путин журналистам.

Он рассказал, что сторонам удалось договориться об обмене данными по борьбе с терроризмом между компетентными органами двух стран. Также российская стороны выразила готовность и в дальнейшем поставлять зерновую продукцию на рынок Египта, сообщает Infox.ru.