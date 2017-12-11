Сирия: «Лива аль-Кудс» провела демонстрацию против решения США по Иерусалиму

Алеппо, 11 декабря. Бойцы палестинской бригады «Лива аль-Кудс» выступили против решения о переносе столицы Израиля в Иерусалим.

Союзная сирийской армии «Лива аль-Кудс» («Иерусалимская бригада») вышла на митинг протеста против решения о переносе столицы Израиля в Иерусалим. Массовое мероприятие состоялось в крупнейшем населенном пункте Сирии Алеппо.

Во время демонстрации командующий бригады объявил о начале третьей интифады (восстания). Ранее сообщалось, что готовность к участию в третьей интифаде подтвердили иранский «Корпус стражей Исламской революции» (КСИР), ливанское движение сопротивления «Хезболла», а также ряд других формирований.

Отмечается, что намерение бороться с Израилем объявили командиры оппозиционной «Свободной сирийской армии» (ССА).