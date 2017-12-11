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Сирия: «Лива аль-Кудс» провела демонстрацию против решения США по Иерусалиму
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    Сирия: «Лива аль-Кудс» провела демонстрацию против решения США по Иерусалиму

    18:16  11 Декабря 2017  /обновлено: 18:16  11 Декабря 2017
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    Сирия: «Лива аль-Кудс» провела демонстрацию против решения США по Иерусалиму

    Алеппо, 11 декабря. Бойцы палестинской бригады «Лива аль-Кудс» выступили против решения о переносе столицы Израиля в Иерусалим.

    Союзная сирийской армии «Лива аль-Кудс» («Иерусалимская бригада») вышла на митинг протеста против решения о переносе столицы Израиля в Иерусалим. Массовое мероприятие состоялось в крупнейшем населенном пункте Сирии Алеппо.

    Во время демонстрации командующий бригады объявил о начале третьей интифады (восстания). Ранее сообщалось, что готовность к участию в третьей интифаде подтвердили иранский «Корпус стражей Исламской революции» (КСИР), ливанское движение сопротивления «Хезболла», а также ряд других формирований.

    Отмечается, что намерение бороться с Израилем объявили командиры оппозиционной «Свободной сирийской армии» (ССА).

     

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #израиль #иерусалим #лива аль-кудс
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