На Украине нашли последний российский поезд

Киев, 11 декабря. По территории Украины теперь курсирует всего один российский поезд. Об этом говорится в документах компании «Укрзализныця».

Согласно предварительной информации, речь идет о поезде №66/65 Кишинев — Москва. Как передает издание «Интерфакс-Украина», он принадлежит «Федеральной пассажирской компании».

Напомним, компания «Российские железные дороги» приняла решение с 11 декабря 2017 года перевести все поезда южного направления на движение по новой линии на участке Журавка — Миллерово, которая проложена в обход Луганской области.

Как сообщало издание «Утро.ру», данные изменения затронут работу 62 пар пассажирских и 30 пар грузовых поездов. Совокупная стоимость строительства новой линии, протяженность которой составляет 137 километров, оценивается приблизительно в 56 миллиардов рублей.