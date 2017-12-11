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На Украине нашли последний российский поезд
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    На Украине нашли последний российский поезд

    17:54  11 Декабря 2017  /обновлено: 17:54  11 Декабря 2017
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    На Украине нашли последний российский поезд

    Киев, 11 декабря. По территории Украины теперь курсирует всего один российский поезд. Об этом говорится в документах компании «Укрзализныця».

    Согласно предварительной информации, речь идет о поезде №66/65 Кишинев — Москва. Как передает издание «Интерфакс-Украина», он принадлежит «Федеральной пассажирской компании».

    Напомним, компания «Российские железные дороги» приняла решение с 11 декабря 2017 года перевести все поезда южного направления на движение по новой линии на участке Журавка — Миллерово, которая проложена в обход Луганской области.

    Как сообщало издание «Утро.ру», данные изменения затронут работу 62 пар пассажирских и 30 пар грузовых поездов. Совокупная стоимость строительства новой линии, протяженность которой составляет 137 километров, оценивается приблизительно в 56 миллиардов рублей.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #рф #поезд
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