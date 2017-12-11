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Четыре человека пострадали при обрушении крыши на заводе в Курске
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    Четыре человека пострадали при обрушении крыши на заводе в Курске

    17:50  11 Декабря 2017  /обновлено: 17:50  11 Декабря 2017
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    Четыре человека пострадали при обрушении крыши на заводе в Курске

    Курск, 11 декабря. При обрушении кровли на предприятии «Курский солод» в городе Курск пострадали, по предварительным данным, четверо рабочих. Обрушение составило 400 квадратных метров.

    Как стало известно Федеральному агентству новостей, ЧП произошло в строящемся корпусе на территории завода. Рабочие проводили работы по возведению крыши. Они допустили нарушения, заливая арматуру бетоном, что и стало причиной случившегося.

    Список пострадавших: Евгений Д. 42 года, Николай К. 56 лет, Олег М. 38 лет, Никита О. 21 год. 

    В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента.

     

     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #обрушение #курск
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