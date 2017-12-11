Четыре человека пострадали при обрушении крыши на заводе в Курске

Курск, 11 декабря. При обрушении кровли на предприятии «Курский солод» в городе Курск пострадали, по предварительным данным, четверо рабочих. Обрушение составило 400 квадратных метров.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, ЧП произошло в строящемся корпусе на территории завода. Рабочие проводили работы по возведению крыши. Они допустили нарушения, заливая арматуру бетоном, что и стало причиной случившегося.

Список пострадавших: Евгений Д. 42 года, Николай К. 56 лет, Олег М. 38 лет, Никита О. 21 год.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента.