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Писатель Сергей Есин скончался в Москве
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    Писатель Сергей Есин скончался в Москве

    17:52  11 Декабря 2017  /обновлено: 17:52  11 Декабря 2017
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    Писатель Сергей Есин скончался в Москве

    Москва, 11 декабря. В Москве ушел из жизни бывший ректор Литературного института имени Горького, российский писатель Сергей Есин. Ему был 81 год. 

    «Сергей Николаевич скончался сегодня утром, обстоятельства сейчас выясняют», — приводит ТАСС комментарий представителя ректората Литинститута.

    Широкой публике Сергей Есин известен в первую очередь как автор романов «Имитатор», «Затмение Марса» и «Маркиз». Есин был руководителем Литературного института на протяжении 14 лет. Кроме того, он был вице-президентом Академии российской словесности и президентом Международного союза книголюбов. 

    В разное время Есин удостаивался таких почетных наград, как Орден Дружбы, премия Шолохова, Бунинская премия. В 2013 году писатель также получил почетную грамоту Президента Российской Федерации.

    Автор: Федор Веснин
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    #смерть #ректор #есин #литературный институт
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