Писатель Сергей Есин скончался в Москве

Москва, 11 декабря. В Москве ушел из жизни бывший ректор Литературного института имени Горького, российский писатель Сергей Есин. Ему был 81 год.

«Сергей Николаевич скончался сегодня утром, обстоятельства сейчас выясняют», — приводит ТАСС комментарий представителя ректората Литинститута.

Широкой публике Сергей Есин известен в первую очередь как автор романов «Имитатор», «Затмение Марса» и «Маркиз». Есин был руководителем Литературного института на протяжении 14 лет. Кроме того, он был вице-президентом Академии российской словесности и президентом Международного союза книголюбов.

В разное время Есин удостаивался таких почетных наград, как Орден Дружбы, премия Шолохова, Бунинская премия. В 2013 году писатель также получил почетную грамоту Президента Российской Федерации.