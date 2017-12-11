Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Мэр Нью-Йорка назвал взрыв на Манхэттене попыткой теракта
Новости Сирии
Сирия: ИГ побеждено, Америке обещают открыть врата ада
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: ИГ побеждено, Америке обещают открыть врата ада

    17:54  11 Декабря 2017  /обновлено: 17:54  11 Декабря 2017
    204

    Сирия: ИГ побеждено, Америке обещают открыть врата ада

    Вашингтон, 11 декабря. США сохраняют воинский контингент в Сирии после победы над «Исламским государством»1.

    После заявления о победе над «Халифатом» в Сирии, а также сообщения о полном поражении «Исламского государства» в Ираке США не спешат выводить свои силы из САР, хотя изначально официальной целью Пентагона была названа борьба с ИГИЛ1.

    Военные эксперты считают, что США своим присутствием в Сирии рассчитывают сохранить остатки террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) и использовать их для попыток дальнейшей дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

    Штаты, отмечают эксперты, продолжают терять своих союзников по стремлению свергнуть официальный Дамаск и установить в Сирии марионеточное правительство. Курды из состава оппозиционных «Сирийских демократических сил» уже не так близки с Америкой и открыто высказываются за сближение с Россией и переговоры с Дамаском.

    С другой стороны, подчеркивают эксперты, противники США все более укрепляются в своих антиамериканских взглядах. Бригадный генерал иранского «Корпуса стражей Исламской революции» Касем Сулеймани направил устное послание главкому ВС США с требованием немедленно вывести всех военнослужащих из Сирии, иначе для Штатов «откроются врата ада», передает «Свободная пресса».

    Сирия: ИГ побеждено, Америке обещают открыть врата ада

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сша #сирия #иг #игил #курды #ксир
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть