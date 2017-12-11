Сирия: ИГ побеждено, Америке обещают открыть врата ада

Вашингтон, 11 декабря. США сохраняют воинский контингент в Сирии после победы над «Исламским государством»1.

После заявления о победе над «Халифатом» в Сирии, а также сообщения о полном поражении «Исламского государства» в Ираке США не спешат выводить свои силы из САР, хотя изначально официальной целью Пентагона была названа борьба с ИГИЛ1.

Военные эксперты считают, что США своим присутствием в Сирии рассчитывают сохранить остатки террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) и использовать их для попыток дальнейшей дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

Штаты, отмечают эксперты, продолжают терять своих союзников по стремлению свергнуть официальный Дамаск и установить в Сирии марионеточное правительство. Курды из состава оппозиционных «Сирийских демократических сил» уже не так близки с Америкой и открыто высказываются за сближение с Россией и переговоры с Дамаском.

С другой стороны, подчеркивают эксперты, противники США все более укрепляются в своих антиамериканских взглядах. Бригадный генерал иранского «Корпуса стражей Исламской революции» Касем Сулеймани направил устное послание главкому ВС США с требованием немедленно вывести всех военнослужащих из Сирии, иначе для Штатов «откроются врата ада», передает «Свободная пресса».

1 Организация запрещена на территории РФ.