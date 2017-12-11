Бывший главный тренер «Краснодара» и «Ахмата» Олег Кононов прокомментировал Федеральному агентству новостей результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, в котором сыграют четыре российских клуба. По его словам, команды из РФ являются фаворитами своих пар.

«На этой стадии уже не будет легких соперников. «Ницца» — достаточно опытный соперник, но, если вспомнить прошлый год, то «Краснодар» их проходил. Понятно, что французский клуб сейчас активно развивается, но я верю в «Локомотив». Им по силам выйти в 1/8 финала. Не думаю, что «Ницца» будет слишком открыто играть и давать сопернику свободу. Судя по их играм — а чемпионат Франции в целом по уровню сильнее российского — «Ниццу» можно обыгрывать, а «Локомотив» располагает игроками, которые смогут создать проблемы», — заявил Кононов ФАН.

По его словам, здесь стоит постоянный вопрос – как российские клубы будут готовы после продолжительного перерыва зимой.

«Это будет решающим фактором. Из моей практики подготовку к февральским матчам нужно будет форсировать и очень серьезно готовиться к первой игре. Потенциально «Зенит» сильнее «Селтика». Видел игры шотландцев – команда играет в атаку, как и «Ницца». Но у «Селтика» более молодая команда: молодые игроки ошибаются в простых ситуациях. Очевидно, «Зенит» опытнее, и шансов на победу у них даже больше, чем у «Локомотива». Еврокубковые матчи «Атлетика Бильбао» тоже видел. Не могу сказать, что они сильнее «Спартака». Более того, красно-белые хорошо провели концовку года — все ждут от них продолжения, в том числе в Лиге Европы», — отметил эксперт.

Он убежден, что «Спартаку» по силам далеко пройти в этом турнире:

«Вплоть до победы в нем – почему бы и нет? Команда укомплектована, состав наигран – не думаю, что стоит опасаться басков. Я непосредственно смотрел, как «Атлетик» играет дома в Лиге Европы. Да, против них играли от обороны, но ничего существенного «Бильбао» не создал. «Спартак» сильнее по составу».

«В паре ЦСКА – «Црвена Звезда» фаворитом также считаю российский клуб. Надеюсь, в межсезонье состав «армейцев» получит необходимое усиление. Думаю, что ЦСКА должен проходить в следующий раунд, хотя понятно, что атмосфера на стадионе в Белграде будет очень серьезная. Но я не думаю, что это повлияет на «армейцев» — в Лиге чемпионов они хорошо провели все выездные матчи. Даже последний, против Манчестера — забей Дзагоев, счет был бы ничейным. Не могу сказать, что они кого-то боятся. Жребий для всех команд удачный. Все, повторюсь, будет зависеть от того, как команды будут готовы после зимней паузы. Даже более того, наши клубы сильнее своих соперников», — заключил Кононов.

По результатам жеребьевки 1/16 Лиги Европы «Ницца» сыграет с «Локомотивом», «Спартак» — с «Атлетиком Бильбао», «Селтик» — с «Зенитом», а ЦСКА — с «Црвеной Звездой». Хозяева первой встречи в парах указаны первыми, матчи состоятся 15 и 22 февраля.