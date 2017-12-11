Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Мэр Нью-Йорка назвал взрыв на Манхэттене попыткой теракта
Политика
Россия и Египет выступают за переговоры по статусу Иерусалима — Путин
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Россия и Египет выступают за переговоры по статусу Иерусалима — Путин

    17:30  11 Декабря 2017  /обновлено: 17:31  11 Декабря 2017
    408

    Россия и Египет выступают за переговоры по статусу Иерусалима — Путин

    Каир, 11 декабря. Россия и Египет выступают за возобновление переговоров между Израилем и Палестиной по статусу Иерусалима, а также по другим спорным вопросам, заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин в ходе своего визита в Каир.  

    «Наши страны вместе выступают за скорейшее возобновление прямого палестино-израильского диалога по всем спорным вопросам, включая статус Иерусалима», — отметил он после встречи с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

    Россия и Египет выступают за переговоры по статусу Иерусалима — Путин

    Напомним, что отношения между Израилем и Палестиной обострились после того, как президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима израильской столицей и распорядился перенести туда находящееся в Тель-Авиве американское посольство. Слова Трампа спровоцировали массовые беспорядки в сектора Газа и возобновление ракетных обстрелов израильских территорий со стороны Палестины.

    Автор: Геннадий Плющев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #россия #израиль #египет #палестина #ас-сиси
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть