Россия и Египет выступают за переговоры по статусу Иерусалима — Путин

Каир, 11 декабря. Россия и Египет выступают за возобновление переговоров между Израилем и Палестиной по статусу Иерусалима, а также по другим спорным вопросам, заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин в ходе своего визита в Каир.

«Наши страны вместе выступают за скорейшее возобновление прямого палестино-израильского диалога по всем спорным вопросам, включая статус Иерусалима», — отметил он после встречи с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

Напомним, что отношения между Израилем и Палестиной обострились после того, как президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима израильской столицей и распорядился перенести туда находящееся в Тель-Авиве американское посольство. Слова Трампа спровоцировали массовые беспорядки в сектора Газа и возобновление ракетных обстрелов израильских территорий со стороны Палестины.