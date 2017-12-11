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Сирия: госпиталь в Аль-Фуа и Кафрайе с трудом выживает в окружении боевиков
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    Сирия: госпиталь в Аль-Фуа и Кафрайе с трудом выживает в окружении боевиков

    17:29  11 Декабря 2017  /обновлено: 17:29  11 Декабря 2017
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    Сирия: госпиталь в Аль-Фуа и Кафрайе с трудом выживает в окружении боевиков

    В провинции Идлиб, северо-восточнее её административного центра,есть анклав, подконтрольный легитимному правительству Сирии. Серьёзных боёв там не идёт, однако гарнизон и жители городов Кафрайя и Аль-Фуа находятся в бедственном положении из-за своей оторванности от территорий, неподконтрольных террористам. Припасы и медицинские принадлежности доставляются самолётами, а затем сбрасываются парашютным способом.

    Поэтому у сирийцев немалый риск умереть от болезни, или из-за раны, даже если она незначительная. Есть возможность пойти в больницу, но она импровизированная, а потому не стерильна, и не хватает врачей. У жителей Кафрайи и аль-Фуа нет выбора, после того, как террористические банды уничтожили единственную больницу в двух осажденных поселениях ракетным обстрелом.

    Сирия: госпиталь в Аль-Фуа и Кафрайе с трудом выживает в окружении боевиков

    Жители двух поселений построили новую больницу, которая представляет собой зал, разделенный деревянными досками на «палаты», в которых нет освещения. Есть собственный генератор электричества, но запускается он только в крайних случаях, по причине недостатка топлива. Чем дольше длится осада, тем сложнее работникам больницы: имеется недостаток в медикаментах, которые необходимы для ежедневного лечения раненых в результате неизбирательных обстрелов, причем страдают в первую очередь мирные жители.

    Для жителей Аль-Фуа и Кафрайи нет иной возможности для лечения. Различные лекарства почти исчезли, а банды террористов не только заблокировали эти два города, но и не позволяют гуманитарной помощи добраться до них, а «воздушный мост» не может обеспечить нужды в полной мере.

    Особенно важно то, что международные гуманитарные организации не принимают во внимание ситуацию в поселениях Аль-Фуа и Кафрайя, за исключением некоторых скромных решений, которые ничего не изменили. В то же время интерес к политически мотивированным сообщениям из других районах Сирии, подконтрольных террористам и основанных на интервью с представителями боевиков, которые сами контролируют гуманитарную помощь в районах, в которых господствуют и продают их по заоблачным ценам, не ослабевает.

    Автор: Мохамад Жарбуа
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    #сирия #гуманитарная помощь #идлиб #госпиталь #аль-фуа #кафрайя
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