В провинции Идлиб, северо-восточнее её административного центра,есть анклав, подконтрольный легитимному правительству Сирии. Серьёзных боёв там не идёт, однако гарнизон и жители городов Кафрайя и Аль-Фуа находятся в бедственном положении из-за своей оторванности от территорий, неподконтрольных террористам. Припасы и медицинские принадлежности доставляются самолётами, а затем сбрасываются парашютным способом.

Поэтому у сирийцев немалый риск умереть от болезни, или из-за раны, даже если она незначительная. Есть возможность пойти в больницу, но она импровизированная, а потому не стерильна, и не хватает врачей. У жителей Кафрайи и аль-Фуа нет выбора, после того, как террористические банды уничтожили единственную больницу в двух осажденных поселениях ракетным обстрелом.

Жители двух поселений построили новую больницу, которая представляет собой зал, разделенный деревянными досками на «палаты», в которых нет освещения. Есть собственный генератор электричества, но запускается он только в крайних случаях, по причине недостатка топлива. Чем дольше длится осада, тем сложнее работникам больницы: имеется недостаток в медикаментах, которые необходимы для ежедневного лечения раненых в результате неизбирательных обстрелов, причем страдают в первую очередь мирные жители.

Для жителей Аль-Фуа и Кафрайи нет иной возможности для лечения. Различные лекарства почти исчезли, а банды террористов не только заблокировали эти два города, но и не позволяют гуманитарной помощи добраться до них, а «воздушный мост» не может обеспечить нужды в полной мере.

Особенно важно то, что международные гуманитарные организации не принимают во внимание ситуацию в поселениях Аль-Фуа и Кафрайя, за исключением некоторых скромных решений, которые ничего не изменили. В то же время интерес к политически мотивированным сообщениям из других районах Сирии, подконтрольных террористам и основанных на интервью с представителями боевиков, которые сами контролируют гуманитарную помощь в районах, в которых господствуют и продают их по заоблачным ценам, не ослабевает.