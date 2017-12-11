Украинцев поразили поездки земляков по безвизу: И ради этого стоило прыгать на Майдане?

Киев, 11 декабря. За полгода действия упрощенной системы въезда в страны ЕС ей воспользовались менее 3% жителей Украины. Данные опубликовала Госпогранслужба Украины

Пересчитав зарегистрированных на границе путешественников, пограничники заявили, что всего безвизом воспользовались 355 тыс. человек. При этом пограничники отмечают, что по сравнению с первыми месяцами работы системы ажиотаж среди туристов поугас. Кроме того, в ведомстве уточнили, что чаще всего украинцы ездили в Польшу и Румынию ( 90 тыс. и 65 тыс. человек соответственно).

Обнародованная статистика не оставила равнодушными пользователей соцсетей. «И ради этого стоило прыгать на Майдане?» — недоумевают украинцы. «Что-то провалилось «единственное достижение майдана», — заметил Виктор Гибор.

В Twitter с сарказмом поинтересовались на предмет, «есть ли статистика, сколько тысяч украинцев посетило Венскую оперу, и на сколько взлетели прибыли парижских кафе из-за приехавших на воскресные круассаны жителей Житомирщины и Днепровщины?». «Как там в Венской опере? Что в выходные будет?» — шутит Дмитрий Горный.

Почти полгода безвиза. А есть статистика сколько тысяч украинцев посетило Венскую оперу и на сколько взлетели прибыли парижских кафе из-за приехавших на воскресные круассаны жителей Житомирщины и Днепровщины? — Мастер Хэтч (@master_hatch) November 15, 2017

Многие участники обсуждения объяснили такой маленький процент путешествующих элементарным отсутствием денег. «Тут у большинства людей зп в районе 200 долларов, какие поездки?» — с возмущением заметила Eleanor Lights.

По ее словам, если семья из двух человек «те самые две сотни отдаёт за аренду/ипотеку/коммуналку, питается и одевается на остатки зарплаты, им в лучшем случае поездка в «Ашан» на городском транспорте светит».

Несмотря на столь плачевное положение дел у молодых украинцев, на которое указала Eleanor Lights, другой участник обсуждения с гордостью заметил, что «зато им не нужно бить лицом об стол, чтобы съездить за вещами в Италию». Правда, как заработать на этот европейский шопинг, пользователь умалчивает.

«Радость» от безвиза выражают не только в Сети. Так один из микроблогеров опубликовал фото одиночного пикета в Киеве, участник которого повесил на себя плакат с лозунгом, что готов сесть в тюрьму за возможность «плюнуть в лицо» властям. «Европейские будни. Безвиз, швейцарские зарплаты, растущая экономика», — прокомментировал снимок автор фото.

Отметим, что на минувшей неделе народный депутат Сергей Лещенко заявил, что Украина может потерять безвиз, если Верховная рада поддержит законопроект, позволяющий депутатам увольнять руководителей антикоррупционных органов простым большинством голосов.

Все дело в том, что безвизовый режим с ЕС Украине предоставили после выполнения ряда условий согласно Плану действий по визовой либерализации. Одним из них было и создание системы независимых институтов по расследованию коррупционных преступлений высших должностных лиц, включая создание Национального антикоррупционного бюро.

В случае принятия законопроекта Радой и превращения НАБУ в «ручной» орган, все требования ЕС фактически сводились бы к нулю.

7 декабря представитель фракции БПП Мустафа Найем сообщил, что законопроект, дававший парламенту право единоличного увольнения главы НАБУ, САП и членов НАЗК снят с повестки дня и НЕ будет рассматриваться Верховной радой. «Конечно, это ещё не #перемога (победа — прим. ФАН) — атаки на антикоррупционные органы продолжатся, но уже точно не #зрада (предательство — прим. ФАН) — временно мы продержались», — написал он на своей странице в Facebook.