Сирия: жители Идлиба протестуют против беззакония «Джебхат ан-Нусры»

Идлиб, 11 декабря. Жители города Джиср Аль-Шугур два дня подряд протестуют против «Джебхат ан-Нусры»1.

Жители населенного пункта Джиср Аль-Шугур вышли на стихийный митинг, направленный против боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России). Сирийцы также выражают протест против действий союзников «Ан-Нусры» из состава группировки «Исламская партия Туркестана» (запрещенная в России террористическая организация).

Жители провинции заявляют, что из-за боевиков в регионе процветает коррупция и беззаконие. Исламисты являются угрозой безопасности в регионе. В результате междоусобной войны в Идлибе гибнут гражданские лица, пишет иранское агентство FARSnews.

1 Организация запрещена на территории РФ.