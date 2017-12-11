Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Мэр Нью-Йорка назвал взрыв на Манхэттене попыткой теракта
Новости Сирии
Сирия: жители Идлиба протестуют против беззакония «Джебхат ан-Нусры»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: жители Идлиба протестуют против беззакония «Джебхат ан-Нусры»

    17:36  11 Декабря 2017  /обновлено: 17:36  11 Декабря 2017
    274

    Сирия: жители Идлиба протестуют против беззакония «Джебхат ан-Нусры»

    Идлиб, 11 декабря. Жители города Джиср Аль-Шугур два дня подряд протестуют против «Джебхат ан-Нусры»1.

    Жители населенного пункта Джиср Аль-Шугур вышли на стихийный митинг, направленный против боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России). Сирийцы также выражают протест против действий союзников «Ан-Нусры» из состава группировки «Исламская партия Туркестана» (запрещенная в России террористическая организация).

    Жители провинции заявляют, что из-за боевиков в регионе процветает коррупция и беззаконие. Исламисты являются угрозой безопасности в регионе. В результате междоусобной войны в Идлибе гибнут гражданские лица, пишет иранское агентство FARSnews.

    Сирия: жители Идлиба протестуют против беззакония «Джебхат ан-Нусры»

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #идлиб #джебхат ан-нусра #протест
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть