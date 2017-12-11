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Сирия: американцам стало стыдно после решения Путина о выводе войск
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    Сирия: американцам стало стыдно после решения Путина о выводе войск

    18:29  11 Декабря 2017  /обновлено: 18:42  11 Декабря 2017
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    Сирия: американцам стало стыдно после решения Путина о выводе войск

    Вашингтон, 11 декабря. Президент России Владимир Путин заявил о выводе большей части российской группировки войск из Сирии. Жители США отреагировали на это решение в социальных сетях. Некоторым из них даже стало стыдно.

    Приказ Путина о выводе большей части российского военного контингента из Сирии удивил американцев. Они обратили внимание, что этот шаг не соответствует тому, как обычно описывают действия России в западных СМИ.

    «Похоже, они оба (Путин и Трамп. — Прим. ФАН) выполняют свои обещания…», — пишут пользователи Сети, прикрепляя мем с лидером США Дональдом Трампом в главной роли.

    «Это президент (Путин . — Прим. ФАН), который живет ради своей страны, — считают жители США. — Всегда работает в сложных условиях и летает по всему миру, и по всей России. Пусть русские солдаты помечтают о том, чтобы вернуться домой».

    Внешняя политика США вызвала на фоне этого шага Москвы много вопросов у американцев. В частности, они поинтересовались, почему американские войска остаются в Сирии, когда страна освобождена от боевиков запрещенного в РФ «Исламского государства»1 (арабское название — ДАИШ).

    «И кто теперь подстрекатель к войне? — пишут в соцсетях. — Насколько я знаю, США собираются остаться в Сирии и «бороться с ИГИЛ»1.

    «В то же время империя (США. — Прим. ФАН) размышляет о том, чтобы остаться там на следующие сто лет», — замечают они.

    «Россия выводит войска, — пишет один из пользователей Twitter, — в то время как США вовлечены в восемь конфликтов по всему миру».

    «Даже у Путина больше смекалки, чем у него (Трампа. — Прим. ФАН), верни наших пацанов домой из Ирака, война там окончена!» — обращаются американцы к своему президенту.

    «Удивительно. Российские войска покидают Сирию, а США не нужно продолжать войну, которую начал Обама (бывший президент США. — Прим. ФАН). Интересно, как теперь будет работать «бесполетная зона» Клинтон?» — рассуждают они.

    «Отличная работа. Мир благодарит Россию за вмешательство, — иронизируют пользователи соцсетей в США. — Мне стыдно, что мое правительство продлило страдания сирийцев, вооружая, обучая и финансируя главнокомандующих, выставляющих себя за оппозицию».

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #путин #сша #сирия #трамп #вкс рф #соцсети #американцы
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