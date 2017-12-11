Сирия: американцам стало стыдно после решения Путина о выводе войск

Вашингтон, 11 декабря. Президент России Владимир Путин заявил о выводе большей части российской группировки войск из Сирии. Жители США отреагировали на это решение в социальных сетях. Некоторым из них даже стало стыдно.

Приказ Путина о выводе большей части российского военного контингента из Сирии удивил американцев. Они обратили внимание, что этот шаг не соответствует тому, как обычно описывают действия России в западных СМИ.

«Похоже, они оба (Путин и Трамп. — Прим. ФАН) выполняют свои обещания…», — пишут пользователи Сети, прикрепляя мем с лидером США Дональдом Трампом в главной роли.

Seems like they both keep their promises.......................... pic.twitter.com/eZFdIgg091 — Gary (@pitpony2011) December 11, 2017

«Это президент (Путин . — Прим. ФАН), который живет ради своей страны, — считают жители США. — Всегда работает в сложных условиях и летает по всему миру, и по всей России. Пусть русские солдаты помечтают о том, чтобы вернуться домой».

That's a president that lives for his country. Always working in tough conditions and flying around the globe and through wide Russia. Let the Russian soldiers dream to return home. — Sachse & Kosake (@QuerdenkerLE) December 11, 2017

Внешняя политика США вызвала на фоне этого шага Москвы много вопросов у американцев. В частности, они поинтересовались, почему американские войска остаются в Сирии, когда страна освобождена от боевиков запрещенного в РФ «Исламского государства»1 (арабское название — ДАИШ).

«И кто теперь подстрекатель к войне? — пишут в соцсетях. — Насколько я знаю, США собираются остаться в Сирии и «бороться с ИГИЛ»1.

And who is warmonger now? As far as I know US is going to stay in Syria and "fight ISIS" — DavidStone (@DavidStone133) December 11, 2017

«В то же время империя (США. — Прим. ФАН) размышляет о том, чтобы остаться там на следующие сто лет», — замечают они.

Whilst the empire builders are contemplating on staying there for the next 100yrs. — A.R. IBRAHIM (@IBRAHIMRASHAD) December 11, 2017

«Россия выводит войска, — пишет один из пользователей Twitter, — в то время как США вовлечены в восемь конфликтов по всему миру».

Russia are withdrawing their troops, meanwhile the US are involved in 8 interventions around the world. — BulgarianSlayer13 (@TheBoss3814) December 11, 2017

«Даже у Путина больше смекалки, чем у него (Трампа. — Прим. ФАН), верни наших пацанов домой из Ирака, война там окончена!» — обращаются американцы к своему президенту.

@realDonaldTrump, even #Putin has more sense than him, bring our boys home from Iraq, it's over there!! — Fresh Take Daily (@1TerryFox) December 11, 2017

«Удивительно. Российские войска покидают Сирию, а США не нужно продолжать войну, которую начал Обама (бывший президент США. — Прим. ФАН). Интересно, как теперь будет работать «бесполетная зона» Клинтон?» — рассуждают они.

«Отличная работа. Мир благодарит Россию за вмешательство, — иронизируют пользователи соцсетей в США. — Мне стыдно, что мое правительство продлило страдания сирийцев, вооружая, обучая и финансируя главнокомандующих, выставляющих себя за оппозицию».

Brilliant job. The world thanks Russia for its intervention. I am ashamed that my Government prolonged the suffering of Syrians by arming, training and financing head-choppers that paraded as the opposition — Drewlo (@andrewlongworth) December 11, 2017

1 Организация запрещена на территории РФ.