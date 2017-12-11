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Политика
Путин заявил о готовности России возобновить авиасообщение с Египтом
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    Путин заявил о готовности России возобновить авиасообщение с Египтом

    17:16  11 Декабря 2017  /обновлено: 17:17  11 Декабря 2017
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    Путин заявил о готовности России возобновить авиасообщение с Египтом

    Каир, 11 декабря. Российские власти готовы возобновить авиасообщение с Египтом, прерванное после теракта на Синайском полуострове, заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин во время визита в Каир.

    По его словам, для возобновления полетов между двумя странами необходимо подписание межправительственного протокола. Российский лидер выразил надежду на то, что документ будет подписан в ближайшее время.

    Путин заявил о готовности России возобновить авиасообщение с Египтом

    «Службы безопасности России доложили мне о том, что в целом мы готовы к открытию прямого авиасообщения между Москвой и Каиром», — отметил  Путин по итогам переговоров с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

    Напомним, что авиасообщение с Египтом было прервано после крушения российского самолета А321, который разбился на территории Синайского полуострова. Причиной авиакатастрофы стал теракт — боевик синайской ячейки «Исламского государства»1 (запрещенная в России террористическая группировка) пронес на борт лайнера бомбу во время посадки в египетском городе Шарм-эш-Шейх.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #путин #россия #египет #авиасообщение
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