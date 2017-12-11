Путин заявил о готовности России возобновить авиасообщение с Египтом

Каир, 11 декабря. Российские власти готовы возобновить авиасообщение с Египтом, прерванное после теракта на Синайском полуострове, заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин во время визита в Каир.

По его словам, для возобновления полетов между двумя странами необходимо подписание межправительственного протокола. Российский лидер выразил надежду на то, что документ будет подписан в ближайшее время.

«Службы безопасности России доложили мне о том, что в целом мы готовы к открытию прямого авиасообщения между Москвой и Каиром», — отметил Путин по итогам переговоров с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

Напомним, что авиасообщение с Египтом было прервано после крушения российского самолета А321, который разбился на территории Синайского полуострова. Причиной авиакатастрофы стал теракт — боевик синайской ячейки «Исламского государства»1 (запрещенная в России террористическая группировка) пронес на борт лайнера бомбу во время посадки в египетском городе Шарм-эш-Шейх.

1 Организация запрещена на территории РФ.