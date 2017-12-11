Историческое событие: Слуцкий прокомментировал визит Путина в Сирию

Москва, 11 декабря. Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий назвал историческим событием визит российского лидера Владимира Путина в Сирийскую республику в рамках урегулирования ситуации в регионе.

«В рамках урегулирования ситуации в Сирии это исторический визит, он подводит итоги тому непростому для страны времени, когда на ее территории хозяйничали боевики из ИГ»1, — заявил Слуцкий журналистам в понедельник.

Политик также выделил три приоритета для Сирии — это переход страны к мирной жизни, конституционный процесс и восстановление объектов инфраструктуры.

Как сообщало интернет-издание «Дни.ру», в ходе визита в Сирию президент РФ заявил о полной победе над запрещенной в России группировкой «Исламское государство»1 на территории САР. В связи с этим Путин отдал приказ о начале частичного вывода российских войск из страны.

Ранее глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков объяснил, почему Путин стал единственным мировым лидером, посетившим Сирию.

1 Организация запрещена на территории РФ.