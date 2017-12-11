Политолог рассказал, кого США поставят на место Порошенко

Политолог Владимир Киреев в беседе с Федеральным агентством новостей объяснил, что означает задержание Михаила Саакашвили и кого на самом деле готовит Вашингтон на смену Петру Порошенко.

По словам эксперта Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия», задержание бывшего президента Грузии и губернатора Одесской области, возглавившего на Украине «Движение новых сил», свидетельствует о том, что ситуацию в этой стране пока что контролирует президент Петр Порошенко, и это несмотря на раскол политической элиты Украины.

«Последние недели и даже месяцы разные политические силы на Украине пытаются использовать недовольство украинцев социально-экономической ситуацией в своих целях. У Саакашвили это получилось лучше всего, ему удалось вывести людей на улицу. И, по всей вероятности, именно такую задачу ставили перед ним те, кто финансировал его деятельность и защищал его от СБУ и МВД. Но Саакашивли все-таки задержали, а это значит, что Порошенко по-прежнему контролирует ситуацию, а насколько успешно — будет зависеть от решения, которое суд вынесет по делу Саакашвили. Если его решат экстрадировать в Грузию, убрав тем самым с украинского политического поля, то это будет означать, что баланс сил находится на стороне Порошенко, если нет — то процесс постепенного захвата власти на Украине продолжится, а основания для этого есть», — считает Владимир Киреев.

Он напомнил, что в западной прессе задержание Саакашвили расценивается как арест борца с коррупцией авторитарным политиком-коррупционером.

«Американцы действительно думают о замене Порошенко. Вопрос - на кого? На Саакашвили уже не получится, поскольку изначально он играл роль тарана, который начнет новый майдан. А кто, если не Саакашвили? Украинский журналист Дмитрий Гордон в качестве возможных преемников Порошенко, которых рассматривает Вашингтон, называл музыканта Святослава Вакарчука, мэра Киева Виталия Кличко и экс-главу СБУ Валентина Наливайченко. Эти политики действительно могут быть востребованы американцами, но мы знаем, что Кличко до этого момента работал, прежде всего, с немцами, а Наливайченко, хоть и является проверенным старым кадром США, но его популярность сегодня все-таки нулевая. Американцы, скорее, будут поддерживать Арсена Авакова и Юлию Тимошенко. Если США захотят привести своих людей к власти на Украине легитимным способом, то у Вакарчука определенные шансы есть, а у Кличко и Наливайченко — вряд ли, точно так же, как и у Авакова», — считает собеседник ФАН.

Из всего этого можно сделать вывод, что наиболее приемлемая кандидатура на место Порошенко — это Тимошенко, говорит Владимир Киреев. И многие факты свидетельствуют в пользу того, что именно на нее делают ставку в Вашингтоне.