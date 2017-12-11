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ФАН публикует фото штурма авиабазы Абу ад-Духур в Хаме
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    ФАН публикует фото штурма авиабазы Абу ад-Духур в Хаме

    17:12  11 Декабря 2017  /обновлено: 17:13  11 Декабря 2017
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    ФАН публикует фото штурма авиабазы Абу ад-Духур в Хаме

    Хама, 11 декабря. Правительственные войска Сирии атакуют позиции «Джебхат ан-Нусры»1 на севере провинции Хама.

    Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) передает с места событий, что сирийская армия продолжает продавливать оборону террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) в районе бывшей военной авиабазы Абу ад-Духур, которая несколько лет находится под контролем исламистов.

    Отмечается, что при штурме используется тяжелое вооружение и танки. Воздушную поддержку наземным войскам оказывают российские военные летчики.

    ФАН публикует фото штурма авиабазы Абу ад-Духур в Хаме

    ФАН публикует фото штурма авиабазы Абу ад-Духур в Хаме

    ФАН публикует фото штурма авиабазы Абу ад-Духур в Хаме

    ФАН публикует фото штурма авиабазы Абу ад-Духур в Хаме

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Мохамад Жарбуа
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    #сирия #хама #саа #абу ад-духур
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