Сирия: правительство помогает адаптироваться к новой жизни в Хаме беженцам из Идлиба

Хама, 12 декабря. Правительство Сирии делает все необходимое, чтобы помочь беженцам из Идлиба, вынужденно перебравшимся в провинцию Хама, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей в Сирии.

Как видно на кадрах эксклюзивного видео ФАН, все беженцы расселены в выделенном властями временном жилище. Для этих целей правительство подобрало большое трехэтажное здание. Семьи ютятся в небольших помещениях и спят на выделенных матрасах — пока это лучшее, что сегодня можно предложить беженцам в стране, которая только делает первые шаги к адаптации после многолетней гражданской войны.

Среди бежавших от военных действий очень много женщин с детьми. Сегодня все они получили кров, одежду, еду и необходимые предметы первой необходимости. Дети находятся под присмотром — для них открыты специальные классы, где с ребятами занимаются педагоги волонтеры. Но по глазам детей видно, что они рады тому миру, который смогли получить в Хаме.

Гражданская война обрушилась на Идлиб в 2011 году вслед за событиями в Даръа. Все началось с простых волнений и антиправительственных наступлений. В 2012 и 2015 годы Сирийская арабская армия (САА) пыталась вернуть контроль над провинцией. В 2015-м провинция была разделена на анклавы вооруженных группировок, которые противостояли не только правительству Башара Асада, но и друг другу. Эта провинция и сегодня считается наиболее опасной, поскольку в нее были вывезены боевики из разных уголков Сирии, принадлежащих к различным группировкам, в том числе и террористическим.

Позднее, 4 мая 2017 года Россия, Турция и Иран подписали в Астане меморандум о создании в Сирии зон деэскалации, и провинция Идлиб стала частью самой большой первой зоны деэскалации. В нее также вошли районы провинций Алеппо и Латакиии, и северные районы Хамы. В сентябре текущего года оппозиция, которая все это время контролировала большую часть территорий провинции, поддержала идею создания зоны деэскалации.