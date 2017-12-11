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«Нелюбовь» Звягинцева номинирована на премию «Золотой глобус»
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    «Нелюбовь» Звягинцева номинирована на премию «Золотой глобус»

    17:02  11 Декабря 2017  /обновлено: 17:02  11 Декабря 2017
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    «Нелюбовь» Звягинцева номинирована на премию «Золотой глобус»

    Вашингтон, 11 декабря. Фильм известного российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» был номинирован на престижную премию «Золотой Глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом сообщили в понедельник американские СМИ.

    На данную награду также претендуют следующие киноленты:

    • «Сначала они убили моего отца» Анджелины Джоли;
    • «Фантастическая женщина» Себастьяна Лелио;
    • «На пределе» Фатиха Ахина;
    • «Квадрат» Рубена Эстлунда.

    Церемония награждения пройдет в Лос-Анджелесе 7 января 2018 года.

    Напомним, в конце мая фильм «Нелюбовь» Андрея Звягинцева был удостоен приза жюри 70-го Каннского кинофестиваля. Кроме того, в ноябре кинолента Звягинцева получила сразу три награды на Неделе российского кино в Лондоне (главный приз «Золотой единорог», лучший сценарий, лучшая актриса).

    Автор: Алексей Громов
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    #звягинцев #нелюбовь #золотой глобус
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