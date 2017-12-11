«Нелюбовь» Звягинцева номинирована на премию «Золотой глобус»

Вашингтон, 11 декабря. Фильм известного российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» был номинирован на престижную премию «Золотой Глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом сообщили в понедельник американские СМИ.

На данную награду также претендуют следующие киноленты:

«Сначала они убили моего отца» Анджелины Джоли;

«Фантастическая женщина» Себастьяна Лелио;

«На пределе» Фатиха Ахина;

«Квадрат» Рубена Эстлунда.

Церемония награждения пройдет в Лос-Анджелесе 7 января 2018 года.

Best Motion Picture, Foreign Language: Fantastic Women, First They Killed My Father, In the Fade, Loveless, The Square https://t.co/H7OHmYLocB #GoldenGlobes — Hollywood Reporter (@THR) December 11, 2017

Напомним, в конце мая фильм «Нелюбовь» Андрея Звягинцева был удостоен приза жюри 70-го Каннского кинофестиваля. Кроме того, в ноябре кинолента Звягинцева получила сразу три награды на Неделе российского кино в Лондоне (главный приз «Золотой единорог», лучший сценарий, лучшая актриса).