Почему Путин стал единственным мировым лидером, посетившим Сирию, объяснил Пушков

Главнокомандующий российских вооруженных сил, президент РФ Владимир Путин посетил военную базу «Хмеймим» в Сирии и отдал приказ начать вывод российских войск из Сирийской арабской республики. Во время своего выступления перед военными президент отметил, что ВС РФ вместе с сирийской армией разгромили группировку международных террористов в Сирии. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков разъяснил Федеральному агентству новостей, что будет после вывода российской военной группировки из Сирии. Сенатор также пояснил, в чем важность того, что президент РФ Владимир Путин отдал приказ о выводе российских военных, находясь непосредственно на сирийской территории.

«Насколько я понимаю, речь идет не о полном выводе российских военных с территории Сирии, а о выводе основной их части, — отметил Алексей Пушков. — А те силы, которые необходимы для защиты наших совместных с сирийской армией достижений за последние два года, силы, которые гарантируют эти достижения, насколько я понимаю, должны остаться на территории Сирии. Как должен там остаться и военный персонал, обеспечивающий жизнедеятельность двух наших баз — в Тартусе и военно-воздушной базы в Хмеймиме. Поэтому можно говорить о завершении в целом военной операции, но, конечно, ее результаты нуждаются в защите. И я думаю, что в Сирии останется достаточно российских сил, чтобы обеспечить такую защиту».

Объяснил сенатор и важность сигналов, которые послал Владимир Путин своим личным визитом в Сирию.

«Думаю, Владимир Путин лично приехал в Сирию, чтобы сделать заявление о выводе войск, поскольку он придавал и придает очень большое значение борьбе с терроризмом в этой стране, — отметил Алексей Пушков. — Своим визитом Путин подчеркнул, что придает большое значение отношениям с сирийским президентом Башаром Асадом. И я уверен, что все аспекты вывода основных российских частей обсуждались между Путиным и Асадом. Уверен, что это скоординированная акция. Тем самым Путин подтвердил ключевую роль России в освобождении Сирии от «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ1, организация запрещена в РФ — прим.)».

Своим визитом на российскую военную базу президент РФ также дал понять, что все заявления западной коалиции о ее якобы решающей роли в победе над ИГИЛ не соответствуют истине, отметил сенатор.

«Тут были заявления со стороны Соединенных Штатов, со стороны Франции, что, мол, это западный альянс выбил боевиков ИГИЛ из Сирии. Но это фантазии западных политиков, — подчеркнул Пушков. — Западный альянс включился в борьбу с ИГИЛ исключительно поздно, только когда стало ясно, что иначе они всю инициативу отдадут России и сирийской армии. Вот на этом этапе США и их союзники стали что-то реальное предпринимать для борьбы с терроризмом в Сирии, потому что до этого это была не борьба с ИГИЛ, а чистая имитация борьбы с ИГИЛ. И западный альянс занимался только тем, что подталкивал ИГИЛ к Дамаску, чтобы использовать его против правительства Асада. Так что все разговоры, что это якобы «Запад освободил Сирию», — не более, чем политический блеф. Да, Запад сыграл существенную роль в освобождении Ирака от ИГИЛ, вот пусть этим и удовлетворятся. А к Сирии они имеют очень отдаленное отношение. И если уж кому говорить о своей роли, то это курдским формированиям, которые действительно сыграли существенную роль в освобождении Ракки. При этом Запад оказывал в Ракке не более чем общее содействие, а это, собственно, единственная операция альянса на территории Сирии, о которой можно говорить».

Алексей Пушков обратил внимание на то, что Владимир Путин стал единственным мировым лидером, который не побоялся приехать в Сирию, чтобы подтвердить успехи своей страны в борьбе с международным терроризмом.

«Обратите внимание, ни один из крупных западных политиков не поехал в Сирию, чтобы подтвердить действия западной коалиции на территории этой страны, подчеркнуть ее роль в освобождении от ИГИЛ. А Путин поехал, потому что наша роль в этом действительно ключевая и действительно решающая. Думаю, поездка Владимира Путина связана именно с этим. Это подтверждение того, какое значение Путин придает урегулированию в Сирии, подтверждение нашей роли на Ближнем Востоке в целом, что очень важно. Это демонстрация того, что Россия, выполнив в основном военную задачу — ликвидацию ИГИЛ — и в дальнейшем не собирается отворачиваться от Сирии. Мы будем очень внимательно заниматься проблемами политического будущего этой страны. А в случае необходимости, как я понимаю, могут быть использованы те наши силы, которые останутся на территории Сирии. Они пригодятся в случае, если кто-то попытается поставить под сомнение успехи, которые уже были нами достигнуты, если вдруг там появятся какие-то рецидивы отдельных бандформирований ИГИЛ, которые еще сохраняются на сирийско-иракской границе. Или будут какие-то действия со стороны боевиков «Джебхат-ан-Нусры»1 (запрещена в РФ — прим.), которая сейчас затихла, но по-прежнему сохраняется в северо-западной части страны. Но, что особенно важно — это подтверждение очень важной роли России на Ближнем Востоке в целом. И не случайно после Сирии Владимир Путин отправился в Египет, так что за его визитом внимательно следят и будут следить во всем мире», — подчеркнул Алексей Пушков.

1 Организация запрещена на территории РФ.