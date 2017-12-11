Истребители ВКС РФ сопроводили самолет с Путиным в Сирии: опубликовано видео

Москва, 11 декабря. Два российских истребителя сопроводили борт №1 после того, как президент РФ Владимир Путин покинул Сирию.

На кадрах, показанных телеканалом «Россия-24», видно, как российский лидер по пути из Сирии в Египет выглядывает в иллюминатор президентского Ту-214 и замечает два боевых самолета по левому борту. Судя по внешнему виду, речь идет об истребителях Су-27.

В понедельник Путин посетил российскую авиабазу в сирийском Хмеймиме, где встретился с президентом САР Башаром Асадом. Выступая перед военными, Путин объявил о выполнении основных задач по борьбе с боевиками и дал приказ о выводе российской группировки из страны, пишет портал «Дни.ру».

Напомним, что Россия остается единственной страной, чья военная операция в Сирии согласована с официальным Дамаском. Президент Сирии Башар Асад осенью 2015 года обратился к России с просьбой оказать военную помощь в борьбе с террористическими группировками.