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Истребители ВКС РФ сопроводили самолет с Путиным в Сирии: опубликовано видео
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    Истребители ВКС РФ сопроводили самолет с Путиным в Сирии: опубликовано видео

    16:59  11 Декабря 2017  /обновлено: 16:59  11 Декабря 2017
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    Истребители ВКС РФ сопроводили самолет с Путиным в Сирии: опубликовано видео

    Москва, 11 декабря. Два российских истребителя сопроводили борт №1 после того, как президент РФ Владимир Путин покинул Сирию.

    На кадрах, показанных телеканалом «Россия-24», видно, как российский лидер по пути из Сирии в Египет выглядывает в иллюминатор президентского Ту-214 и замечает два боевых самолета по левому борту. Судя по внешнему виду, речь идет об истребителях Су-27.

    Истребители ВКС РФ сопроводили самолет с Путиным в Сирии: опубликовано видео

    В понедельник Путин посетил российскую авиабазу в сирийском Хмеймиме, где встретился с президентом САР Башаром Асадом. Выступая перед военными, Путин объявил о выполнении основных задач по борьбе с боевиками и дал приказ о выводе российской группировки из страны, пишет портал «Дни.ру».

    Напомним, что Россия остается единственной страной, чья военная операция в Сирии согласована с официальным Дамаском. Президент Сирии Башар Асад осенью 2015 года обратился к России с просьбой оказать военную помощь в борьбе с террористическими группировками.

     

    Автор: Геннадий Плющев
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    #путин #сирия #вкс рф #истребители #сопровождение
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