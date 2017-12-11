Стали известны подробности об устроившем взрыв на Манхэттене террористе

Нью-Йорк, 11 декабря. Единственным пострадавшим во время взрыва на автовокзале Манхэттена оказался сам организатор, сообщили в городской полиции Нью-Йорка.

По некоторым данным, единственным пострадавшим при взрыве в автобусном терминале оказался сам предполагаемый террорист. Правоохранительным органам Нью-Йорка уже удалось его задержать.

Как подчеркнули источники в полиции, организатор взрыва имеет иностранное имя. Ему около 37 лет. При этом правоохранители подчеркнули, что мужчина жил в Бруклине.

An explosion has been reported at the Port Authority bus terminal in New York City. New Yorkers were advised to avoid the area.https://t.co/S4Uz5w75nS pic.twitter.com/RcuA0QFCNF — CBS News (@CBSNews) December 11, 2017

При организации теракта злоумышленник привязал взрывчатку к своему телу, передают американские СМИ.

Ранее в Сети появилась видеозапись момента взрыва на Манхеттене.