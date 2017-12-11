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Весь мир
Мэр Нью-Йорка назвал взрыв на Манхэттене попыткой теракта
Происшествия
Стали известны подробности об устроившем взрыв на Манхэттене террористе
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    Стали известны подробности об устроившем взрыв на Манхэттене террористе

    17:04  11 Декабря 2017  /обновлено: 17:44  11 Декабря 2017
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    Стали известны подробности об устроившем взрыв на Манхеттене террористе

    Нью-Йорк, 11 декабря. Единственным пострадавшим во время взрыва на автовокзале Манхэттена оказался сам организатор, сообщили в городской полиции Нью-Йорка.

    По некоторым данным, единственным пострадавшим при взрыве в автобусном терминале оказался сам предполагаемый террорист. Правоохранительным органам Нью-Йорка уже удалось его задержать.

    Как подчеркнули источники в полиции, организатор взрыва имеет иностранное имя. Ему около 37 лет. При этом правоохранители подчеркнули, что мужчина жил в Бруклине.

    При организации теракта злоумышленник привязал взрывчатку к своему телу, передают американские СМИ.

    Ранее в Сети появилась видеозапись момента взрыва на Манхеттене.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #взрыв #теракт #нью-йорк #террорист #терминал #манхеттен
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