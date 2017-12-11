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Путин: РФ и Египет усилят координацию для содействия урегулированию в Сирии
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    Путин: РФ и Египет усилят координацию для содействия урегулированию в Сирии

    17:03  11 Декабря 2017  /обновлено: 17:04  11 Декабря 2017
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    Путин: РФ и Египет усилят координацию для содействия урегулированию в Сирии

    Каир, 11 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия и Египет договорились усилить координацию для содействия политическому урегулированию в Сирийской арабской республике.

    Так, по итогам переговоров с египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси российский лидер сказал: «Мы договорились с господином Сиси усилить координацию в целях содействия долгосрочному политическому урегулированию сирийского кризиса».

    В свою очередь, президент Египта по итогам встречи со своим российским коллегой заявил, что зоны деэскалации в Сирии нужно расширить.

    Ранее во время встречи с президентом Сирии Башаром Асадом Владимир Путин сообщил, что надеется, что России совместно с Ираном и Турцией удастся вернуть САР к мирной жизни и запустить на территории ближневосточного государства политический процесс.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #путин #сирия #египет
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