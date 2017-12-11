Путин: РФ и Египет усилят координацию для содействия урегулированию в Сирии

Каир, 11 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия и Египет договорились усилить координацию для содействия политическому урегулированию в Сирийской арабской республике.

Так, по итогам переговоров с египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси российский лидер сказал: «Мы договорились с господином Сиси усилить координацию в целях содействия долгосрочному политическому урегулированию сирийского кризиса».

В свою очередь, президент Египта по итогам встречи со своим российским коллегой заявил, что зоны деэскалации в Сирии нужно расширить.

Ранее во время встречи с президентом Сирии Башаром Асадом Владимир Путин сообщил, что надеется, что России совместно с Ираном и Турцией удастся вернуть САР к мирной жизни и запустить на территории ближневосточного государства политический процесс.