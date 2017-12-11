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Алеппо: боевики ССА захватили курдскую птицеферму в Африне
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    Алеппо: боевики ССА захватили курдскую птицеферму в Африне

    17:03  11 Декабря 2017  /обновлено: 17:04  11 Декабря 2017
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    Алеппо: боевики ССА захватили курдскую птицеферму в Африне

    Африн, 11 декабря. Протурецкие боевики «Свободной сирийской армии» захватили птицеферму в курдском кантоне Африн.

    Протурецкие «умеренные» боевики из оппозиционного альянса «Свободная сирийская армия» заявили, что в результате штурма на севере провинции Алеппо им удалось захватить курдскую птицеферму. В данный момент боевики атакуют курдские позиции в районе кантона Африн, огневую поддержку джихадистам оказывает армия Турции.

    Ранее источники в Африне сообщили, что боевикам «Свободной сирийской армии» удалось захватить у курдов на севере Алеппо крупную партию оливок.

    Алеппо: боевики ССА захватили курдскую птицеферму в Африне

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #курды #сса #африн
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