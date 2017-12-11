Алеппо: боевики ССА захватили курдскую птицеферму в Африне

Африн, 11 декабря. Протурецкие боевики «Свободной сирийской армии» захватили птицеферму в курдском кантоне Африн.

Протурецкие «умеренные» боевики из оппозиционного альянса «Свободная сирийская армия» заявили, что в результате штурма на севере провинции Алеппо им удалось захватить курдскую птицеферму. В данный момент боевики атакуют курдские позиции в районе кантона Африн, огневую поддержку джихадистам оказывает армия Турции.

Ранее источники в Африне сообщили, что боевикам «Свободной сирийской армии» удалось захватить у курдов на севере Алеппо крупную партию оливок.