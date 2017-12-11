Боевик ИГИЛ арестован в Киргизии

Бишкек, 11 декабря. Спецслужбы Киргизии арестовали террориста, воевавшего на стороне «Исламского государства»1 в Сирии.

По данным Государственного комитета национальной безопасности Киргизии силовикам удалось выявить и провести арест гражданина Республики, который воевал в САР на стороне боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

Боевик прошел специальную подготовку и воевал в Сирии с ноября 2016 года по сентябрь текущего года. Задержанный принимал участие в организации нескольких террористических актов в САР. В Киргизии террорист занимался вербовкой новых боевиков и отправкой их в Сирию.

Отмечается, что около 500 граждан Киргизии влились в ряды «Халифата» в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.