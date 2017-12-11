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Новости Сирии
Боевик ИГИЛ арестован в Киргизии
Новости Сирии
Боевик ИГИЛ арестован в Киргизии
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    Боевик ИГИЛ арестован в Киргизии

    16:44  11 Декабря 2017  /обновлено: 16:44  11 Декабря 2017
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    Боевик ИГИЛ арестован в Киргизии

    Бишкек, 11 декабря. Спецслужбы Киргизии арестовали террориста, воевавшего на стороне «Исламского государства»1 в Сирии.

    По данным Государственного комитета национальной безопасности Киргизии силовикам удалось выявить и провести арест гражданина Республики, который воевал в САР на стороне боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

    Боевик прошел специальную подготовку и воевал в Сирии с ноября 2016 года по сентябрь текущего года. Задержанный принимал участие в организации нескольких террористических актов в САР. В Киргизии террорист занимался вербовкой новых боевиков и отправкой их в Сирию.

    Отмечается, что около 500 граждан Киргизии влились в ряды «Халифата» в Сирии.

    Боевик ИГИЛ арестован в Киргизии

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #иг #игил #киргизия #боевик
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