Литовский министр рассказал о двух главных врагах Украины
Вильнюс, 11 декабря. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что коррупция является одним из главных врагов Украины. Такое заявление дипломат сделал, выступая на заседании министров иностранных дел в Брюсселе.
«Кроме российской агрессии против Украины, коррупция — это враг номер два, а возможно, даже враг, равный агрессии», — цитируют Линкявичюса украинские СМИ.
Ранее о первостепенности борьбы с коррупцией на Украине рассказал капитан первого ранга Военно-морских сил США Гарри Табах. Он отметил, что Киеву следует перестать говорить «о возобновлении ядерного вооружения», а избавиться от коррупции.
Президент Украины Петр Порошенко, говоря о коррупции в стране, недавно заявил, что «зонтика от антикоррупционных органов» на Украине нет ни у кого, включая министров, народных депутатов и губернаторов.
Его слова, впрочем, опровергаются фактами — Украина по-прежнему регулярно возглавляет рейтинги самых коррумпированных стран Европы. Весной 2017 года международная аудиторская компания EY и вовсе определила Украину на первое место в мире по уровню коррупции. Всего же исследование проводилось в 41 стране.