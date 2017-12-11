Порошенко предложили «зайцев по степи гонять» на новом украинском БТР
Киев, 11 декабря. Новый украинский бронетранспортер БТР-4МВ1, модернизированный по стандартам НАТО, прошел заводские испытания. Процесс, по словам президента Украины Петра Порошенко, завершился успешно.
«Во время огневых испытаний БТР-4МВ1 подтвердил способность уничтожать противника на максимальной дальности действия оружия, ночью и в сложных погодных условиях», — написал президент Украины в Twitter.
Новий український БТР-4МВ1 від @ukroboronprom успішно пройшов повний цикл заводських випробувань.— Петро Порошенко (@poroshenko) 11 декабря 2017 г.
Під час вогневих випробувань БТР-4МВ1 підтвердив здатність знищувати противника на максимальний дальності дії зброї, вночі та у складних погодних умовах.#НоваАрмія pic.twitter.com/BR8EQtOncQ
Тем не менее радость Порошенко разделили далеко не все украинцы. Многие отреагировали на новость шутками и едкими замечаниями в адрес ВСУ.
Так, один из подписчиков президентского аккаунта в Twitter нашел применение для разработки «Укроборонпрома» на своем участке в селе.
«Вот мне такой в село, эх сколько б земли соседской сразу благотворительно перешло в мои руки», — пошутил он.
— Снежок ???? (@lugahamlo) 11 декабря 2017 г.
Кроме того, Порошенко намекнули на неблагонадежность Вооруженных сил Украины.
«Обменяют ополченцам на ящик водки», — пишет Александр Дерун.
Обменяют ополченцам на ящик водки ????— Derun Alexandr (@Derun_Alexandr) 11 декабря 2017 г.
А наиболее радикально настроенные пользователи заявили, что на украинском БТР можно «только зайцев по степи гонять».
Нашлась у Порошенко и ироничная поддержка среди украинцев.
«Зря вы на него наезжаете. По крайней мере, одно предвыборное обещание он выполнил... Сказано было: «Доллара по 12 не будет!» Выполнено же? Так что не совсем и промах с обещаниями», — шутит Анастасия Квитко.
Зря вы на него наезжаете. По крайней мере одно предвыборное обещание он выполнил....Сказано было: "Доллара по 12 не будет!" Выполнено же? Так что не совсем и промах с обещаниями.— anastasiya_kvitko (@kvitkosexgirls) 11 декабря 2017 г.