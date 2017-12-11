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Украина
Порошенко предложили «зайцев по степи гонять» на новом украинском БТР
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    Порошенко предложили «зайцев по степи гонять» на новом украинском БТР

    17:00  11 Декабря 2017  /обновлено: 17:00  11 Декабря 2017
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    Порошенко предложили «зайцев по степи гонять» на новом украинском БТР

    Киев, 11 декабря. Новый украинский бронетранспортер БТР-4МВ1, модернизированный по стандартам НАТО, прошел заводские испытания. Процесс, по словам президента Украины Петра Порошенко, завершился успешно.

    «Во время огневых испытаний БТР-4МВ1 подтвердил способность уничтожать противника на максимальной дальности действия оружия, ночью и в сложных погодных условиях», — написал президент Украины в Twitter.

    Тем не менее радость Порошенко разделили далеко не все украинцы. Многие отреагировали на новость шутками и едкими замечаниями в адрес ВСУ. 

    Так, один из подписчиков президентского аккаунта в Twitter нашел применение для разработки «Укроборонпрома» на своем участке в селе.

    «Вот мне такой в село, эх сколько б земли соседской сразу благотворительно перешло в мои руки», — пошутил он.

    Кроме того, Порошенко намекнули на неблагонадежность Вооруженных сил Украины.

    «Обменяют ополченцам на ящик водки», — пишет Александр Дерун.

    А наиболее радикально настроенные пользователи заявили, что на украинском БТР можно «только зайцев по степи гонять».

    Нашлась у Порошенко и ироничная поддержка среди украинцев.

    «Зря вы на него наезжаете. По крайней мере, одно предвыборное обещание он выполнил... Сказано было: «Доллара по 12 не будет!» Выполнено же? Так что не совсем и промах с обещаниями», — шутит Анастасия Квитко.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #порошенко #нато #украинцы #бтр-4мв1
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