Порошенко предложили «зайцев по степи гонять» на новом украинском БТР

Киев, 11 декабря. Новый украинский бронетранспортер БТР-4МВ1, модернизированный по стандартам НАТО, прошел заводские испытания. Процесс, по словам президента Украины Петра Порошенко, завершился успешно.

«Во время огневых испытаний БТР-4МВ1 подтвердил способность уничтожать противника на максимальной дальности действия оружия, ночью и в сложных погодных условиях», — написал президент Украины в Twitter.

Новий український БТР-4МВ1 від @ukroboronprom успішно пройшов повний цикл заводських випробувань.



Під час вогневих випробувань БТР-4МВ1 підтвердив здатність знищувати противника на максимальний дальності дії зброї, вночі та у складних погодних умовах.#НоваАрмія pic.twitter.com/BR8EQtOncQ — Петро Порошенко (@poroshenko) 11 декабря 2017 г.

Тем не менее радость Порошенко разделили далеко не все украинцы. Многие отреагировали на новость шутками и едкими замечаниями в адрес ВСУ.

Так, один из подписчиков президентского аккаунта в Twitter нашел применение для разработки «Укроборонпрома» на своем участке в селе.

«Вот мне такой в село, эх сколько б земли соседской сразу благотворительно перешло в мои руки», — пошутил он.

Кроме того, Порошенко намекнули на неблагонадежность Вооруженных сил Украины.

«Обменяют ополченцам на ящик водки», — пишет Александр Дерун.

Обменяют ополченцам на ящик водки ???? — Derun Alexandr (@Derun_Alexandr) 11 декабря 2017 г.

А наиболее радикально настроенные пользователи заявили, что на украинском БТР можно «только зайцев по степи гонять».

Нашлась у Порошенко и ироничная поддержка среди украинцев.

«Зря вы на него наезжаете. По крайней мере, одно предвыборное обещание он выполнил... Сказано было: «Доллара по 12 не будет!» Выполнено же? Так что не совсем и промах с обещаниями», — шутит Анастасия Квитко.