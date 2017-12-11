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Украина
Украинцев обманули киевские власти и их заокеанские друзья — блогер
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    Украинцев обманули киевские власти и их заокеанские друзья — блогер

    17:44  11 Декабря 2017  /обновлено: 17:44  11 Декабря 2017
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    «Майдан проиграл»: украинцы поняли, почему в стране царит хаос

    Москва, 11 декабря. Спустя три года после майдана понятно, что рядовых украинцев обманули украинские же политики, а также их «заокеанские друзья», считает финансовый аналитик и блогер Андрей Нальгин.

    Блогер отметил, что в 2014 году украинцы вышли на главную площадь страны, чтобы превратить Украину «в демократическое европейское государство», ради «светлого будущего и европейских ценностей, процветания страны и торжества свободы». 

    Однако почти все цели так и остались недостижимыми. Так, вместо процветания страна наблюдает увеличение госдолга, кроме того, власти «разрушают верховенство права», отмечает Нальгин.  

    По словам блогера, нынешнее состояние украинской экономики свидетельствует о превращении страны в «олигархическую автократию с националистическим привкусом». Новые украинские власти продолжают увеличивать государственный долг Украины. К настоящему моменту внешний долг Киева составляет 86% ВВП Украины. Кроме того, в результате сокращения объемов производства, украинская экономика перешла в состояние стагнации.

    «Сегодня уже четко видно, что их (украинцев — прим. ФАН) в очередной раз обманули свои же политики вкупе с заокеанскими друзьями. И что страна движется в направлении олигархической автократии с националистическим привкусом. Объективные экономические данные и оценки не оставляют иного вывода», — отметил Нальгин.

    Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом является главной причиной роста цен на продовольствие и тарифов ЖКХ в стране. По его словам, в такой же ситуации оказалась Молдавия, власти которой подписали соглашение об ассоциации с ЕС еще в 2009 году.

    Автор: Алексей Громов
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    #киев #украина #экономика #майдан
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