Решение о формате выдвижения Путина на выборы-2018 еще не принято — Песков

Каир, 11 декабря. Решение о формате выдвижения действующего главы государства Владимира Путина на президентские выборы-2018 пока еще не было принято. Об этом журналистам заявил в понедельник официальный представитель российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока нет», — отметил пресс-секретарь.

Песков также пообещал позднее сообщить о том, как именно Путин собирается баллотироваться на пост президента (от партии или в качестве самовыдвиженца). Согласно предварительным данным, решение может быть принято до конца 2017 года.

«Как только будет принято решение, мы об этом сообщим», — подчеркнул он.

Напомним, ранее политолог Леонид Крутаков указал на то, что у потенциальных оппонентов действующего президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина нет никаких шансов на победу на выборах следующем году.

Владимир Путин. Биография