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Новости Сирии
Сирия: Путин заявил о необходимости привлечения к переговорам разных групп оппозиции
Политика
Решение о формате выдвижения Путина на выборы-2018 еще не принято — Песков
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    Решение о формате выдвижения Путина на выборы-2018 еще не принято — Песков

    16:41  11 Декабря 2017  /обновлено: 16:41  11 Декабря 2017
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    Решение о формате выдвижения Путина на выборы-2018 еще не принято — Песков

    Каир, 11 декабря. Решение о формате выдвижения действующего главы государства Владимира Путина на президентские выборы-2018 пока еще не было принято. Об этом журналистам заявил в понедельник официальный представитель российского лидера Дмитрий Песков.

    «Пока нет», — отметил пресс-секретарь.

    Песков также пообещал позднее сообщить о том, как именно Путин собирается баллотироваться на пост президента (от партии или в качестве самовыдвиженца). Согласно предварительным данным, решение может быть принято до конца 2017 года.

    «Как только будет принято решение, мы об этом сообщим», — подчеркнул он.

    Напомним, ранее политолог Леонид Крутаков указал на то, что у потенциальных оппонентов действующего президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина нет никаких шансов на победу на выборах следующем году.

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #песков #выборы-2018
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