В НАТО отреагировали на приказ Путина о выводе войск РФ из Сирии

Брюссель, 11 декабря. В НАТО считают решение о выводе группировки Воздушно-космических сил Российской Федерации (ВКС РФ) из Сирийской республики делом российских и сирийских властей. Об этом сообщил представитель Североатлантического альянса.

Так, в ответ на просьбу прокомментировать решение о выводе войск представитель НАТО, пожелавший остаться неназванным, заявил: «Это дело России и Сирии, просим обратиться к их властям», передает РИА Новости.

В пятницу президент РФ Владимир Путин прибыл на авиабазу ВКС РФ в Сирии, где встретился с командованием группировки ВС России, а также с президентом Сирии Башаром Асадом и сирийскими военными. Российский лидер объявил об окончательном разгроме ИГ1 и отметил, что значительная часть российских войск будет возвращена в Россию.

«Исламское государство»1 (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

1 Организация запрещена на территории РФ.