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Новости Сирии
Сирия: Путин заявил о необходимости привлечения к переговорам разных групп оппозиции
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В НАТО отреагировали на приказ Путина о выводе войск РФ из Сирии
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    В НАТО отреагировали на приказ Путина о выводе войск РФ из Сирии

    16:45  11 Декабря 2017  /обновлено: 16:46  11 Декабря 2017
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    В НАТО отреагировали на приказ Путина о выводе войск РФ из Сирии

    Брюссель, 11 декабря. В НАТО считают решение о выводе группировки Воздушно-космических сил Российской Федерации (ВКС РФ) из Сирийской республики делом российских и сирийских властей. Об этом сообщил представитель Североатлантического альянса.

    Так, в ответ на просьбу прокомментировать решение о выводе войск представитель НАТО, пожелавший остаться неназванным, заявил: «Это дело России и Сирии, просим обратиться к их властям», передает РИА Новости.

    В пятницу президент РФ Владимир Путин прибыл на авиабазу ВКС РФ в Сирии, где встретился с командованием группировки ВС России, а также с президентом Сирии Башаром Асадом и сирийскими военными. Российский лидер объявил об окончательном разгроме ИГ1 и отметил, что значительная часть российских войск будет возвращена в Россию.

    В НАТО отреагировали на приказ Путина о выводе войск РФ из Сирии

    «Исламское государство»1 (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #путин #сирия #нато #вкс рф
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