Момент взрыва на автовокзале в Нью-Йорке попал на видео

Нью-Йорк, 11 декабря. Видеозапись момента взрыва на автовокзале в Нью-Йорке опубликована в Интернете.

Взрыв прогремел в автобусном терминале на Манхэттене. В Сети опубликована запись с камер наблюдения, на которой видно, как среди прохожих раздается хлопок, и кадр заполоняет дым.

BREAKING NEWS: VIDEO OF BOMB EXPLOSION IN MANHATTAN, NEW YORK. pic.twitter.com/aubNBN8aUS — BNL NEWS (@BreakingNLive) December 11, 2017

По некоторым данным, на автовокзале сотрудники правоохранительных органов города обнаружили несколько взрывных устройств.

LIVE: ‘Pipe bomb detonated’ on New York subway https://t.co/IS2m4CQXAW pic.twitter.com/myQCI1CeQR — Voice of Europe (@V_of_Europe) December 11, 2017

Источники сообщают, что при взрыве пострадали несколько человек. На данный момент о степени их травм ничего подробно не известно.

An explosion has been reported at the Port Authority bus terminal in New York City. New Yorkers were advised to avoid the area.https://t.co/S4Uz5w75nS pic.twitter.com/RcuA0QFCNF — CBS News (@CBSNews) December 11, 2017

Задержан один подозреваемый.