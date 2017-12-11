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Момент взрыва на автовокзале в Нью-Йорке попал на видео
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    Момент взрыва на автовокзале в Нью-Йорке попал на видео

    16:35  11 Декабря 2017  /обновлено: 16:35  11 Декабря 2017
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    Момент взрыва на автовокзале в Нью-Йорке попал на видео

    Нью-Йорк, 11 декабря. Видеозапись момента взрыва на автовокзале в Нью-Йорке опубликована в Интернете.

    Взрыв прогремел в автобусном терминале на Манхэттене. В Сети опубликована запись с камер наблюдения,  на которой видно, как среди прохожих раздается хлопок, и кадр заполоняет дым.

    По некоторым данным, на автовокзале сотрудники правоохранительных органов города обнаружили несколько взрывных устройств.

    Источники сообщают, что при взрыве пострадали несколько человек. На данный момент о степени их травм ничего подробно не известно.

    Задержан один подозреваемый.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #взрыв #видео #нью-йорк #вокзал #манхеттен
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