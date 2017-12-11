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Армия Ирака и курды SDF координируют действия против боевиков ИГ
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    Армия Ирака и курды SDF координируют действия против боевиков ИГ

    16:42  11 Декабря 2017  /обновлено: 16:43  11 Декабря 2017
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    Армия Ирака и курды SDF координируют действия против боевиков ИГ

    Дейр-эз-Зор, 11 декабря. Силы безопасности Ирака встретились с командирами курдских «Сирийских демократических сил» на нейтральной территории.

    Военные источники в Сирии сообщили, что встреча состоялась на нейтральной территории около границ сирийской провинции Дейр-эз-Зор и иракской провинции Анбар. Отмечается, что стороны обсуждали координирование совместных действий «Сирийских демократических сил» и армии Ирака по предотвращению отхода боевиков террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) через границу.

    Ранее сообщалось, что командование оппозиционного альянса «Сирийские демократические силы» заявило о готовности войти в состав сирийской армии после победы над «Исламским государством».

    Армия Ирака и курды SDF координируют действия против боевиков ИГ

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #иг #игил #курды #ирак
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