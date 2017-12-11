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Новости Сирии
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Украина
Саакашвили пообещал показать Киеву, «как может умереть президент» 
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    Саакашвили пообещал показать Киеву, «как может умереть президент» 

    16:30  11 Декабря 2017  /обновлено: 16:31  11 Декабря 2017
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    Саакашвили пообещал показать Киеву, «как может умереть президент» 

    Киев, 11 декабря. Опальный политик, бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Украины Михаил Саакашвили заявил, что продолжит голодовку, если украинские власти вернут его в тюрьму. Таким образом Саакашвили намерен показать Киеву «как может умереть президент».

    «Я показал, как может работать президент, и я покажу, как может умереть президент. Если они меня вернут в тюрьму, я буду голодать до конца. Но все будут знать, кто устроил это убийство», — цитируют Саакашвили украинские СМИ.

    Лидер партии «Движение новых сил» подчеркнул, что не испытывает страха, а те, кто могут убить его, «никогда не убьют народ Украины и стремление украинцев к свободе».

    Ранее Саакашвили объявил себя военнопленным, заявив, что не считает себя задержанным. Комментируя возможное решение суда, политик отметил, что оно не повлияет на планы партии «Движение новых сил» — борьба будет продолжаться, заверил Саакашвили. 

    Напомним, опального политика арестовали 5 декабря. Сторонники Саакашвили в тот же день смогли отбить его у сотрудников СБУ. Снова задержать бывшего главу Одесской области украинские правоохранители сумели только 8 декабря. Оказавшись в следственном изоляторе, Саакашвили объявил, что начинает бессрочную голодовку.

    Автор: Федор Веснин
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    #суд #украина #арест #саакашвили
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