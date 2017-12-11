Саакашвили пообещал показать Киеву, «как может умереть президент» 

Киев, 11 декабря. Опальный политик, бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Украины Михаил Саакашвили заявил, что продолжит голодовку, если украинские власти вернут его в тюрьму. Таким образом Саакашвили намерен показать Киеву «как может умереть президент».

«Я показал, как может работать президент, и я покажу, как может умереть президент. Если они меня вернут в тюрьму, я буду голодать до конца. Но все будут знать, кто устроил это убийство», — цитируют Саакашвили украинские СМИ.

Лидер партии «Движение новых сил» подчеркнул, что не испытывает страха, а те, кто могут убить его, «никогда не убьют народ Украины и стремление украинцев к свободе».

Ранее Саакашвили объявил себя военнопленным, заявив, что не считает себя задержанным. Комментируя возможное решение суда, политик отметил, что оно не повлияет на планы партии «Движение новых сил» — борьба будет продолжаться, заверил Саакашвили.

Напомним, опального политика арестовали 5 декабря. Сторонники Саакашвили в тот же день смогли отбить его у сотрудников СБУ. Снова задержать бывшего главу Одесской области украинские правоохранители сумели только 8 декабря. Оказавшись в следственном изоляторе, Саакашвили объявил, что начинает бессрочную голодовку.