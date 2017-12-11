Несколько человек ранены при взрыве на автовокзале в Нью-Йорке

Нью-Йорк, 11 декабря. Несколько человек ранены в результате инцидента на автовокзале в Нью-Йорке, сотрудники американской полиции задержали одного подозреваемого. Об этом передает агентство Reuters.

BREAKING: Suspect in NYC Port Authority incident is in custody - multiple media outlets pic.twitter.com/3sGdbwCVOa — Reuters Top News (@Reuters) December 11, 2017

Сотрудники правоохранительных органов нашли несколько взрывных устройств в автобусном терминале на Манхэттене, передает «РИА Новости».

Напомним, ранее нью-йоркская полиция подтвердила факт взрыва в районе автовокзала. В настоящее время детали инцидента уточняются.