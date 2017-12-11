Несколько человек ранены при взрыве на автовокзале в Нью-Йорке
Нью-Йорк, 11 декабря. Несколько человек ранены в результате инцидента на автовокзале в Нью-Йорке, сотрудники американской полиции задержали одного подозреваемого. Об этом передает агентство Reuters.
BREAKING: Suspect in NYC Port Authority incident is in custody - multiple media outlets pic.twitter.com/3sGdbwCVOa— Reuters Top News (@Reuters) December 11, 2017
Сотрудники правоохранительных органов нашли несколько взрывных устройств в автобусном терминале на Манхэттене, передает «РИА Новости».
Напомним, ранее нью-йоркская полиция подтвердила факт взрыва в районе автовокзала. В настоящее время детали инцидента уточняются.
Explosion confirmed near NYC's Port Authority bus terminal, police sources sayhttps://t.co/S71yt72laD— CNN Breaking News (@cnnbrk) December 11, 2017
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