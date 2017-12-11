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Несколько человек ранены при взрыве на автовокзале в Нью-Йорке
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    Несколько человек ранены при взрыве на автовокзале в Нью-Йорке

    16:22  11 Декабря 2017  /обновлено: 16:22  11 Декабря 2017
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    Несколько человек ранены при взрыве на автовокзале в Нью-Йорке

    Нью-Йорк, 11 декабря. Несколько человек ранены в результате инцидента на автовокзале в Нью-Йорке, сотрудники американской полиции задержали одного подозреваемого. Об этом передает агентство Reuters. 

    Сотрудники правоохранительных органов нашли несколько взрывных устройств в автобусном терминале на Манхэттене, передает «РИА Новости».

    Напомним, ранее нью-йоркская полиция подтвердила факт взрыва в районе автовокзала. В настоящее время детали инцидента уточняются. 

     

    Автор: Дана Балан
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    #взрыв #полиция #нью-йорк #манхэттен #автовокзал
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