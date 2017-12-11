Полиция обнаружила взрывные устройства в автобусном терминале Нью-Йорка

Нью-Йорк, 11 декабря. Полицейские Нью-Йорка обнаружили взрывные устройства в автобусном терминале на Манхэттене. Как сообщает телеканал CNN, правоохранители продолжают поиск других устройств.

Ранее сообщалось, что на автовокзале Порт-Аторити прогремел взрыв. На место прибыли правоохранители, команда взрывотехников и сотрудники экстренных служб. Кроме того, полиция приступила к эвакуации трех веток метрополитена.

В интервью агентству РИА Новости в полиции Нью-Йорка подтвердили, что в районе транспортной станции на Манхэттене действительно прогремел взрыв.