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Полиция обнаружила взрывные устройства в автобусном терминале Нью-Йорка
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    Полиция обнаружила взрывные устройства в автобусном терминале Нью-Йорка

    16:20  11 Декабря 2017  /обновлено: 16:20  11 Декабря 2017
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    Полиция обнаружила взрывные устройства в автобусном терминале Нью-Йорка

    Нью-Йорк, 11 декабря. Полицейские Нью-Йорка обнаружили взрывные устройства в автобусном терминале на Манхэттене. Как сообщает телеканал CNN, правоохранители продолжают поиск других устройств.

    Ранее сообщалось, что на автовокзале Порт-Аторити прогремел взрыв. На место прибыли правоохранители, команда взрывотехников и сотрудники экстренных служб. Кроме того, полиция приступила к эвакуации трех веток метрополитена.

    В интервью агентству РИА Новости в полиции Нью-Йорка подтвердили, что в районе транспортной станции на Манхэттене действительно прогремел взрыв.

     

     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #полиция #нью-йорк
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