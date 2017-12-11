Шейнин встал на колени перед Собчак, устроив «президентское шоу» в прямом эфире

В понедельник предполагаемый кандидат в президенты России Ксения Собчак была приглашена в студию программы «Время покажет» на Первом канале. Представляя свою гостью, ведущий Артем Шейнин заметил, что Ксения Анатольевна идет в политику из шоу-бизнеса, а потому ее президентскую кампанию можно сравнить с новым шоу.

Ксении Собчак это сравнение не понравилось, как и то, что Артем Шейнин в ходе прямого эфира успел несколько раз сменить клоунские маски.

«Вы можете сколько угодно устраивать клоунаду, но я пришла сюда говорить о серьезных вещах», — заявила Ксения Анатольевна.

При этом она противоречила сама себе, когда называла предстоящие выборы «как бы выборами», то есть исключала серьезность своих намерений.

О «как бы выборах» Ксения Анатольевна сказала в ответ на просьбу Артема Шейнина назвать фамилии людей, которых Собчак назначит на посты министров в случае своей победы.

Собчак не назвала ни одной фамилии даже после того, как Шейнин надел очередную клоунскую маску и встал перед ней на колени, устроив своеобразное «президентское шоу».

«Ксения, умоляю, назовите фамилии министра иностранных дел, министра финансов, министра обороны», — просил ведущий, стоя на коленях перед гостьей программы.

Но Ксения Анатольевна была непреклонной. Она лишь сказала, что у нее есть своя команда, члены которой многим известны.