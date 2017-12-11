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Шейнин встал на колени перед Собчак, устроив «президентское шоу» в прямом эфире
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    Шейнин встал на колени перед Собчак, устроив «президентское шоу» в прямом эфире

    16:15  11 Декабря 2017  /обновлено: 16:15  11 Декабря 2017
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    Шейнин встал на колени перед Собчак, устроив «президентское шоу»

    В понедельник предполагаемый кандидат в президенты России Ксения Собчак была приглашена в студию программы «Время покажет» на Первом канале. Представляя свою гостью, ведущий Артем Шейнин заметил, что Ксения Анатольевна идет в политику из шоу-бизнеса, а потому ее президентскую кампанию можно сравнить с новым шоу.

    Ксении Собчак это сравнение не понравилось, как и то, что Артем Шейнин в ходе прямого эфира успел несколько раз сменить клоунские маски.

    «Вы можете сколько угодно устраивать клоунаду, но я пришла сюда говорить о серьезных вещах», — заявила Ксения Анатольевна.

    При этом она противоречила сама себе, когда называла предстоящие выборы «как бы выборами», то есть исключала серьезность своих намерений.

    О «как бы выборах» Ксения Анатольевна сказала в ответ на просьбу Артема Шейнина назвать фамилии людей, которых Собчак назначит на посты министров в случае своей победы.

    Собчак не назвала ни одной фамилии даже после того, как Шейнин надел очередную клоунскую маску и встал перед ней на колени, устроив своеобразное «президентское шоу».

    «Ксения, умоляю, назовите фамилии министра иностранных дел, министра финансов, министра обороны», — просил ведущий, стоя на коленях перед гостьей программы.

    Но Ксения Анатольевна была непреклонной. Она лишь сказала, что у нее есть своя команда, члены которой многим известны.

    Автор: Марина Степанова
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    #россия #ксения собчак #выборы-2018 #время покажет #артем шейнин
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