Алеппо: уничтожен еще один полевой командир «Джебхат ан-Нусры»

Алеппо, 11 декабря. На севере Сирии продолжается волна убийств командиров группировки «Джебхат ан-Нусра»1.

Медиа-крыло террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) заявило о продолжении серии убийств лидеров формирования. В северной части провинции Алеппо около района Джабаль Аль-Хосс ликвидирован главарь «Джейш аль-Усама» («Армия Усамы» входит в состав террористической организации «Джебхат ан-Нусра»).

Абу Амара аль-Хосси был уничтожен в результате взрыва самодельной мины, заложенной в его автомобиль. Ранее сообщалось, что аль-Хосси участвовал в казнях сирийских солдат на юге провинции Алеппо. Источник отмечает, что боевик мог быть ликвидирован после того, как главарь «Ан-Нусры» аль-Джулани начал чистку рядов группировки от сторонников «Аль-Каиды»1 (запрещенная в России террористическая организация).

1 Организация запрещена на территории РФ.