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Алеппо: уничтожен еще один полевой командир «Джебхат ан-Нусры»
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    Алеппо: уничтожен еще один полевой командир «Джебхат ан-Нусры»

    16:24  11 Декабря 2017  /обновлено: 16:24  11 Декабря 2017
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    Алеппо: уничтожен еще один полевой командир «Джебхат ан-Нусры»

    Алеппо, 11 декабря. На севере Сирии продолжается волна убийств командиров группировки «Джебхат ан-Нусра»1.

    Медиа-крыло террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) заявило о продолжении серии убийств лидеров формирования. В северной части  провинции Алеппо около района Джабаль Аль-Хосс ликвидирован главарь «Джейш аль-Усама» («Армия Усамы» входит в состав террористической организации «Джебхат ан-Нусра»).

    Абу Амара аль-Хосси был уничтожен в результате взрыва самодельной мины, заложенной в его автомобиль. Ранее сообщалось, что аль-Хосси участвовал в казнях сирийских солдат на юге провинции Алеппо. Источник отмечает, что боевик мог быть ликвидирован после того, как главарь «Ан-Нусры» аль-Джулани начал чистку рядов группировки от сторонников «Аль-Каиды»1 (запрещенная в России террористическая организация).

    Алеппо: уничтожен еще один полевой командир «Джебхат ан-Нусры»

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #джебхат ан-нусра #джейш аль-усама
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