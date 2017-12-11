Названы даты новой встречи по Сирии в рамках астанинского процесса

Астана, 11 декабря. Новая международная встреча по Сирии в рамках астанинского процесса урегулирования кризиса в САР состоится 21 и 22 декабря, заявили в министерстве иностранных дел Казахстана.

Новая международная встреча по Сирии состоится в Астане 21 и 22 декабря, констатировали во внешнеполитическом ведомстве Казахстана. Уже известно, что участники переговоров планируют обсудить функционирование зон деэскалации на территории САР, а также утвердить заявление о разминировании сирийских земель, включая объекты ЮНЕСКО.

«В ходе предстоящих переговоров стороны планируют принять положение о рабочей группе по освобождению задержанных, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести», — уточнили в министерстве иностранных дел Казахстана.

Ранее президент России Владимир Путин посетил авиабазу «Хмеймим» в Сирии и объявил о выводе значительной части российской группировки войск из САР.