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Новости Сирии
Сирия: Путин заявил о необходимости привлечения к переговорам разных групп оппозиции
Новости Сирии
Названы даты новой встречи по Сирии в рамках астанинского процесса
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    Названы даты новой встречи по Сирии в рамках астанинского процесса

    15:57  11 Декабря 2017  /обновлено: 16:22  11 Декабря 2017
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    Названы даты новой встречи по Сирии в рамках астанинского процесса

    Астана, 11 декабря. Новая международная встреча по Сирии в рамках астанинского процесса урегулирования кризиса в САР состоится 21 и 22 декабря, заявили в министерстве иностранных дел Казахстана.

    Новая международная встреча по Сирии состоится в Астане 21 и 22 декабря, констатировали во внешнеполитическом ведомстве Казахстана. Уже известно, что участники переговоров планируют обсудить функционирование зон деэскалации на территории САР, а также утвердить заявление о разминировании сирийских земель, включая объекты ЮНЕСКО.

    «В ходе предстоящих переговоров стороны планируют принять положение о рабочей группе по освобождению задержанных, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести», — уточнили в министерстве иностранных дел Казахстана.

    Названы даты новой встречи по Сирии в рамках астанинского процесса

    Ранее президент России Владимир Путин посетил авиабазу «Хмеймим» в Сирии и объявил о выводе значительной части российской группировки войск из САР.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #сирия #переговоры #астана #мид казахстана
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