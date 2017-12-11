Полиция Нью-Йорка отреагировала на сообщения о взрыве на Манхэттене

Нью-Йорк, 11 декабря. Полиция Нью-Йорка проверяет информацию о взрыве неизвестного происхождения на пересечении 42-й улицы и 8-го авеню на Манхэттене.

Информация об этом появилась в микроблоге полицейского департамента города. Уточняется, что сейчас идет эвакуация пассажиров линий А, С и Е нью-йорскской подземки.

При этом в пожарном департаменте Нью-Йорка заявили, что инцидент произошел на автобусном терминале в центре Манхэттена.

Напомним, 31 октября восемь человек стали жертвами теракта в центре города. Неизвестный на пикапе выехал на велодорожку, на которой находились люди. Позднее СМИ сообщили, что преступник является уроженцем Узбекистана.